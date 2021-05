World War 3 news: Le Liban attaque Israël au milieu du conflit palestinien – craintes de guerre sans merci | Monde | Nouvelles

Selon la 13e chaîne de télévision israélienne, les roquettes provenaient du Liban. Mais le maire de la ville israélienne près de la frontière libanaise a confirmé qu’il n’y avait pas eu de victimes lors de l’incident.

Selon l’armée israélienne, les trois roquettes ont atterri dans la mer Méditerranée.

Cela vient après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tué 16 membres de la branche militaire du Hamas lors d’une frappe aérienne sur Gaza mercredi.

Le Premier ministre israélien a déclaré: «Nous avons tué des commandants supérieurs du Hamas, y compris le chef de leur brigade de Gaza, et ce n’est que le début.

“Ils recevront des coups dont ils n’avaient même jamais rêvé.”

Le Hamas a confirmé la mort d’un commandant et la perte “d’autres dirigeants et guerriers” et a déclaré dans un communiqué: “Des milliers de dirigeants et de soldats suivront leurs traces”.

Israël et l’organisation Hamas se sont engagés dans plusieurs guerres d’intensité variable au fil des ans.

La plus grave flambée de combats depuis 2019 entre Israël et les factions armées dans la bande de Gaza dirigée par les islamistes du Hamas a été déclenchée par des affrontements entre Palestiniens et la police israélienne à la mosquée Al Aqsa à Jérusalem lundi.

Israël et le Liban ont été engagés dans une série de conflits au fil des ans, qui ont culminé dans les années 1980.

Israël a envahi le Liban à deux reprises pendant la guerre civile du pays de 1975 à 1990 pour combattre les Palestiniens qui ont lancé des attaques transfrontalières.

En 2006, le groupe militant israélien et libanais du Hezbollah a mené une guerre de 34 jours qui s’est soldée par un match nul.

En 2015, la situation est restée généralement calme, malgré les deux parties violant les accords de cessez-le-feu.

Les États-Unis ont poussé à des négociations pour résoudre les différends et ont négocié deux États arabes du Golfe pour établir des liens complets avec Israël, mais toujours sans succès.

Plus à venir…