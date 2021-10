World War Z : Aftermath and Fire Commander arrive sur Stadia

Google a annoncé deux autres jeux à venir dans la boutique Stadia au cours de l’année prochaine avec World War Z: Aftermath et Fire Commander.

World War Z: Aftermath est une version améliorée du jeu de tir coopératif de zombies à la troisième personne 2019 et ajoute tout le contenu de l’édition Jeu de l’année, trois nouveaux emplacements, de nouveaux personnages, un système de mêlée révisé et un mode à la première personne . La version Stadia recevra également le mode de jeu Horde Mode XL, où les joueurs combattent des vagues infinies de zombies, dans une mise à jour post-lancement.

Le jeu a été initialement lancé en septembre dernier pour PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et arrivera sur Nintendo Switch en novembre. World War Z: Aftermath arrivera sur Stadia cet hiver et prend en charge le jeu multiplateforme avec PC et consoles.

L’autre jeu annoncé pour Stadia était Fire Commander, un jeu de stratégie isométrique en temps réel sur la gestion d’énormes incendies et votre équipe de pompiers eux-mêmes. Fire Commander propose plus de 30 histoires et missions secondaires avec différentes classes de pompiers, des systèmes d’expérience et de compétences, de nombreux véhicules de sauvetage et une caserne de pompiers en pleine croissance. Il sera lancé en 2022 et nous verrons s’il peut devenir l’un des meilleurs jeux Stadia.