World War Z Swarms sur Switch en novembre, obtient une nouvelle bande-annonce fastueuse

Mise à jour (9 septembre) :

Sabre Interactive a maintenant confirmé le 2 novembre comme date de sortie mondiale de World War Z sur Switch, étoffant les détails de base de la précédente liste de la boutique eShop. Il coûtera 39,99 USD et les équivalents régionaux sur l’eShop et au détail, et une « édition de luxe » à 49,99 USD contiendra divers packs.

Une nouvelle bande-annonce de Switch nous donne un peu d’optimisme quant à la façon dont cela va évoluer, bien que la preuve viendra lorsque les joueurs mettront la main sur le jeu.

Le texte de présentation des relations publiques ci-dessous montre qu’il s’agit d’une version relativement complète arrivant sur le système, mais il n’y a aucune mention du prochain module complémentaire “Aftermath” à ce stade, il est donc clair qu’il n’a pas été inclus dans le processus de portage jusqu’à présent.

Campagne coopérative basée sur l’histoire : Survivez aux morts à travers d’intenses épisodes de campagne en coopération à quatre joueurs à travers le monde, se déroulant à New York, Moscou, Jérusalem et Tokyo.

Combattez l’essaim de zombies terrifiants : Affrontez des centaines de zombies à la fois, animés par des détails horribles avec des échanges de tirs incroyables avec une puissance de feu et une action explosives.

Devenez plus fort et n’abandonnez jamais : Choisissez parmi sept classes de personnages distinctes, débloquez de puissantes améliorations d’armes et affrontez des batailles encore plus importantes en mode Défi.

Multijoueur compétitif intense : Combattez de vrais joueurs et des morts-vivants dans les modes de jeu multijoueurs en équipe Joueurs contre Joueurs contre Zombies (PvPvZ).

World War Z – Édition Deluxe: Cette version numérique comprend du contenu bonus, notamment le pack d’armes Lobo, le pack d’armes Biohazard, le pack d’armes militaires, le pack d’armes Last Aid, le pack d’armes Signature, le pack de skins de personnage War Heroes et le pack de skins de personnage Professionals.

Article original:

Sabre Interactive s’est imposé comme l’un des principaux spécialistes des ports Switch, avec des acquisitions récentes susceptibles de renforcer davantage ces informations d’identification. Un projet un peu mystérieux depuis son annonce discrète au printemps 2020 a été Guerre mondiale Z, une idée ambitieuse simplement en raison du grand nombre de zombies qu’elle génère à un moment donné lorsque vous essayez de les abattre. La vidéo multiplateforme ci-dessus donne un bon aperçu de ce dont il s’agit.

Sabre Interactive n’a pas encore (au moment de la rédaction) à donner une mise à jour, mais les fans d’eShop aux yeux d’aigle ont été en contact pour souligner qu’il a maintenant une liste dans les versions européenne et australienne du magasin. Sa sortie est prévue le 2 novembre avec un prix de 35,99 £ dans le magasin britannique; sa taille de fichier est répertoriée comme 6,6 Go. Il n’y a pas de page de magasin équivalente sur l’eShop nord-américain à ce stade.

Il est encore temps pour l’optimisation finale bien sûr, et nous sommes intrigués de voir comment celle-ci se présente sur Switch. Quant à savoir si c’est un jeu qui vaut la peine d’être excité, nos copains de Push Square ont plutôt apprécié les aspects coopératifs et multijoueurs lors de son lancement initial sur PS4, bien que la campagne ait échoué à leur avis.

Nous garderons un œil sur les nouvelles officielles de cette version ; est-ce un pour votre liste de souhaits?