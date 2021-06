Worldcoin, le projet de crypto-monnaie à balayage oculaire soutenu par Sam Altman et Reid Hoffman

Des détails émergent lentement sur une nouvelle startup, Worldcoin, qui vise à lancer une nouvelle crypto-monnaie qu’elle distribuerait aux gens en échange de leurs scans oculaires. L’idée à consonance futuriste a attiré de grands partisans de la Silicon Valley, dont le président de Y Combinator Sam Altman, le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et les sociétés de capital-risque Andreessen Horowitz et Day One Ventures.

Mais alors que des informations sont encore disponibles sur Worldcoin, les experts en cryptographie et en confidentialité creusent déjà des trous dans son principe principal.

Bloomberg a découvert les plans de la startup naissante, qui semblent impliquer le lancement d’une crypto-monnaie dans laquelle tout le monde pourrait avoir une part. L’idée semble s’inspirer du concept de revenu de base universel, ou de paiements directs sans conditions aux personnes. , généralement distribué par le gouvernement. Et la startup veut livrer cette monnaie en construisant des appareils en forme d’orbe qui convertissent les scans des yeux des gens en identifiants numériques uniques afin de s’assurer qu’une personne est un destinataire légitime du paiement et n’essaie pas de s’inscrire plus d’une fois. . Une offre d’emploi en ligne pour Worldcoin citée par Bloomberg a noté que la startup espérait créer “un périphérique matériel dédié garantissant à la fois l’humanité et l’unicité de tous ceux qui s’inscrivent, tout en préservant leur confidentialité et la transparence globale d’une blockchain sans autorisation”.

La société teste déjà un prototype de son appareil d’analyse oculaire dans plusieurs villes (les bénévoles sont payés principalement en bitcoin pour l’instant) et dispose d’au moins 25 millions de dollars de financement, selon Bloomberg. Les dirigeants de l’entreprise semblent penser que son dispositif de suivi des données biométriques empêcherait une personne de s’inscrire pour plusieurs paiements Worldcoin. Dans l’ensemble, la startup veut alimenter une nouvelle crypto-monnaie à laquelle le monde entier peut accéder, et qui pourrait être versée à presque tout le monde – bien qu’ils devraient apparemment accepter de laisser Worldcoin scanner leurs iris.

Mais certains défenseurs de la confidentialité et de la crypto-monnaie avertissent déjà que le plan, aussi utopique que cela puisse paraître, a des implications dystopiques. Ils disent que la dépendance de Worldcoin à l’égard de la technologie biométrique est inutile et pourrait entraîner des problèmes majeurs de confidentialité. Ils avertissent que la proposition naissante est une solution à la recherche d’un problème, et que son projet de s’appuyer sur les données biométriques incroyablement sensibles des gens sape l’esprit pseudonyme derrière les crypto-monnaies.

Les données biométriques sont si sensibles car elles utilisent les caractéristiques physiques d’une personne, comme ses empreintes digitales, son iris ou son visage, pour l’identifier. Les partisans de la biométrie affirment que l’utilisation de parties du corps pour identifier les personnes peut être plus sûre et peut empêcher la fraude. Mais les critiques ont souligné que les systèmes d’identification biométrique peuvent avoir des biais intégrés et nécessitent également la collecte d’informations très sensibles qui ne peuvent pas être remplacées si un acteur malveillant s’empare de ces données. « Si votre numéro de sécurité sociale fuit, vous pouvez obtenir un nouveau numéro de sécurité sociale. Si votre numéro de carte de crédit fuit, vous pouvez obtenir un nouveau numéro de carte de crédit », a déclaré Evan Greer, directeur adjoint du groupe de droits numériques Fight for the Future, à Recode l’année dernière. « Si une analyse biométrique de votre visage fuit, vous ne pouvez pas obtenir un nouveau visage. »

À l’heure actuelle, nous n’avons pas beaucoup d’assurance que Worldcoin sera en mesure de protéger ces données sensibles, a déclaré John Davisson, avocat à l’Electronic Privacy Information Center (EPIC), à Recode dans un e-mail. “Cette entreprise et cette monnaie ne devraient tout simplement pas exister”, a-t-il soutenu, affirmant qu’il existe de meilleures façons de distribuer un revenu de base universel sans sacrifier la vie privée. Ni Day One Ventures ni Andreessen Horowitz n’ont répondu à une demande de commentaire.

« Apple a consacré énormément d’efforts à l’ajout de données biométriques à leurs appareils, et leur solution était simple : ne jamais l’envoyer en dehors du téléphone », a déclaré Matthew Green, professeur au Johns Hopkins Information Security Institute, à Recode dans un e-mail. “Mais cela ne fonctionne pas avec une crypto-monnaie.”

Il souligne que la biométrie n’arrêtera pas nécessairement la fraude non plus. “Personne n’a la moindre idée de la façon de construire un scanner d’iris abordable qui ne soit pas vulnérable à une sorte d’usurpation d’identité”, a déclaré Green à Recode. Les personnes cherchant à échapper au système, a-t-il dit, pourraient simplement chercher des moyens de simuler de «nouveaux» iris.

Une autre critique de Worldcoin est qu’il semble que cela nécessiterait un contrôle central de la monnaie – et cela irait à l’encontre des principes derrière les technologies basées sur la blockchain. “C’est tout simplement contraire aux valeurs du bitcoin et à ce mouvement original de création de monnaies numériques qui peut nous aider à sortir de ce système de contrôle où les entreprises et les gouvernements aspirent toutes nos données personnelles”, a déclaré Alex Gladstein, le responsable de la stratégie. responsable de la Human Rights Foundation, qui a soutenu l’utilisation du bitcoin.

Bien que l’orbe à balayage oculaire de Worldcoin semble certainement nouveau, le concept d’utilisation de la biométrie pour alimenter les paiements basés sur la blockchain n’est pas entièrement nouveau. En 2017, les Nations Unies ont lancé un système basé sur la blockchain pour suivre les paiements dans un camp de réfugiés basé en Jordanie. Pour confirmer l’identité des personnes lors de leurs achats, le système des Nations Unies a utilisé des scanners oculaires basés sur l’iris.

L’idée d’utiliser la biométrie pour distribuer des prestations n’est pas nouvelle non plus. Le gouvernement indien, par exemple, essaie depuis des années d’étendre son système Aadhaar, qui utilise les données biométriques des citoyens pour faciliter les programmes financiers du gouvernement. Depuis son lancement, Aadhaar – parfois appelé le plus grand système d’identification biométrique au monde – a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment qu’il met en danger la vie privée des personnes, qu’il permet un état de surveillance et qu’il exclut les personnes d’accéder aux prestations du gouvernement s’ils ne veulent pas ou impossible de créer des enregistrements biométriques. Les bases de données du système ont également été violées dans le passé, selon des rapports.

Albert Fox Cahn, directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project, s’oppose fermement à la prémisse derrière Worldcoin. “Il est épouvantable que les investisseurs gaspillent des dizaines de millions dans un nouveau système de cryptographie au nom de l’aide aux pauvres du monde”, a-t-il déclaré. “S’ils étaient vraiment intéressés à aider les communautés à faible revenu, ils devraient donner leur argent au lieu d’investir dans une autre forme de surveillance.”

Mardi, Sam Altman a repoussé les inquiétudes concernant les plans de Worldcoin et a laissé entendre dans un tweet que davantage d’informations seraient bientôt disponibles.

sur une note plus sérieuse, l’équipe worldcoin parlera du projet lorsqu’elle sera prête. espérons pas trop longtemps. – Sam Altman (@sama) 30 juin 2021

Alors que les crypto-monnaies deviennent de plus en plus populaires, les startups et les grandes entreprises ont de plus en plus cherché à encaisser. Mais lancer une crypto-monnaie ne fonctionne pas toujours. Facebook, par exemple, a rencontré tellement d’obstacles à sa crypto-monnaie, la libra – renommée depuis diem – que son lancement a été considérablement retardé.

Si et quand Worldcoin fait ses débuts, ceux qui s’inscrivent pour sa crypto-monnaie placeraient un pari avec leurs propres données biométriques. “Worldcoin veut apparemment créer un système d’identification mondial basé sur des milliards d’identifiants biométriques hautement sensibles”, a averti Davisson d’EPIC, “le tout en échange d’une monnaie qui pourrait s’avérer sans valeur”.