Worldcoin scanne les iris pour donner des crypto-monnaies gratuitement

Entrepreneur de la Silicon Valley Sam Altman, PDG d’OpenAI et co-fondateur de Mondiaux avec Alex Blania, a lancé un concours spécial. Prometteur à donner des crypto-monnaies gratuitement, il a proposé un accord aux personnes qui se joignent à l’initiative.

Comment obtenir des crypto-monnaies gratuites avec Worldcoin

L’échange implique faire photographier son iris et enregistré à travers un objet en forme de globe oculaire appelé « The Orb ». Le prototype d’enregistrement oculaire ad personam a déjà été déployé dans 12 pays. Il y a environ 100 000 utilisateurs connectés qui ont rejoint la cause.

L’enregistrement s’effectuera via une ligne cryptée qui détectera le scan de chaque œil et le transforme en un code unique et personnel. Altman explique qu’en vertu des lois mondiales sur la confidentialité, aucune donnée sur ceux qui choisissent d’être scannés ne sera liée. L’incertitude qui a surgi immédiatement après l’annonce était de savoir si une salle de contrôle serait créée selon une base de données unique collectant toutes les données.

Cependant, l’entreprise ne semble pas avoir l’intention de suivre cette ligne « biométrique ». Ou du moins c’est ce qu’il a déclaré.

La mission de Worldcoin

La soif de crypto-monnaies témoigne certainement du fait que le monde des monnaies numériques connaît une croissance exponentielle et que beaucoup de gens y voient une sorte de liberté et d’échange démocratique mondialisé. En fait, Worldcoin offre une part gratuite de sa crypto-monnaie immédiatement après l’enregistrement via iris.

La seule mission au moment de la start-up crypto est de atteindre un milliard d’utilisateurs scannés au cours des deux prochaines années. Le but de toute cette communication est, comme l’affirment les promoteurs directs, faire entrer les crypto-monnaies dans le quotidien de chacun. En outre, l’annonce innovante vise également à sensibiliser à la collaboration avec de nouveaux développeurs pour créer des applications innovantes qui pourraient affecter la sphère Worldcoin.

Les défis de Worldcoin

Beaucoup y voient un changement dans la sphère d’utilisation des médias. Selon le PDG Altman, essayer d’utiliser une technologie différente, sans airdrops ou moyens similaires, devrait conduire à un mondialisation rapide des crypto-monnaies basé sur une répartition démocratique. De plus, l’organisation interne de cette start-up a l’idée de dépasser les lignes gouvernementales. Altman soutient que les règles institutionnelles peuvent être modifiées, en parlant d’indépendance individuelle et d’égalité des chances à l’échelle mondiale.

Selon Worldcoin, la meilleure partie du projet consiste à éviter l’utilisation de plusieurs étapes pour effectuer un paiement simple avec des crypto-monnaies. Grâce au balayage de l’iris, chaque utilisateur aura sa propre déclinaison et personnalisation des mouvements d’échange. Grâce à l’eye-trace, les utilisateurs pourront donc accéder librement et rapidement à leur portefeuille.

Sam Altman

Cependant, l’entreprise laisse une certaine incertitude quant au résultat futur, car elle ne sait pas comment les utilisateurs réagiront réellement. Ce qui est sûr c’est que Worldcoin attire de nombreux investisseurs. Ceux-ci inclus Andreessen Horowitz, une entreprise avec son propre fonds crypto de 2,2 milliards de dollars.

L’offre de jetons de Worldcoin est fixée à 10 milliards. 20% de ces jetons font partie des fonds pour la production à grande échelle des dispositifs de scanner « The Orb » et le développement du protocole suivant. À ceux qui ont tenté de soulever des questions sur la fragilité possible du système de sécurité, Worldcoin a admis qu’il n’avait aucun problème.

Le schéma de fonctionnement résiste aux tentatives de toute activité frauduleuse ou de contrefaçon. A une époque comme le monde où la cybersécurité est devenue le fil conducteur des dernières lignes réglementaires, Worldcoin ouvre un nouveau chapitre. Nous surveillerons certainement ce qui est promis.