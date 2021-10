Worldcoin veut scanner vos globes oculaires. Mais son fondateur dit que c’est « l’avenir de la vie privée »

Worldcoin, une nouvelle startup fondée par le PDG d’OpenAI Sam Altman, l’étudiant en physique théorique Alex Blania et l’ancien associé en investissement chez Bridgewater Associates Max Novendstern, utilise des dispositifs de reconnaissance de l’iris appelés « Orbs » pour scanner les yeux des gens en échange d’une crypto-monnaie gratuite.

Le projet prétend être déterminé à donner Worldcoin à tout le monde sur Terre, mais, selon le rapport de lancement officiel, l’incertitude juridique dans des endroits comme les États-Unis et la Chine empêche actuellement le déploiement d’orbes dans ces pays.

Utiliser la biométrie

« Plus il y a de personnes qui détiennent et utilisent collectivement la même monnaie, plus cette monnaie devient utile pour chaque participant », a expliqué le projet, notant que les véritables avantages de la propriété collective décentralisée ne peuvent être obtenus sans une adoption mondiale généralisée.

Afin d’aligner les incitations de tous les participants et d’allouer la majorité de Worldcoin aux nouveaux utilisateurs en récompense de leur adhésion au réseau, le projet a opté pour une conception de distribution coordonnée, qui repose sur des dispositifs biométriques personnalisés appelés Orbs.

Les orbes sont utilisés pour vérifier l’unicité d’une personne grâce à la reconnaissance de l’iris, tout en préservant la confidentialité grâce à la cryptographie à connaissance nulle, affirme le projet.

« Il est au cœur de la mission de Worldcoin que le réseau ne soit pas géré par une seule entité, mais plutôt par des entrepreneurs du monde entier qui demandent à recevoir un Orb pour gérer des opérations indépendantes dans leurs communautés », lit-on dans le rapport de lancement, clarifiant comment les opérateurs dits Orb ont reçu l’autonomie nécessaire pour construire leurs opérations à partir de zéro, y compris la gestion de leurs propres campagnes de marketing et la collaboration avec des partenaires locaux.

Le projet a déjà intégré vingt-cinq opérateurs, exécutant actuellement plus de trente appareils dans douze pays d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Asie. Cela a permis au projet, qui espère franchir le cap du milliard d’utilisateurs d’ici 2023, d’accumuler déjà plus de 100 000 utilisateurs dans le monde.

Problèmes de confidentialité

Les nouveaux utilisateurs rejoignant le réseau ne sont pas tenus de partager des informations personnelles telles que leur nom, leur adresse e-mail, leur adresse physique ou leur numéro de téléphone.

« ​​Un utilisateur réclame sa part gratuite de Worldcoin en visitant un Orb. L’Orb capture une image des deux yeux de l’utilisateur. Cette image est immédiatement convertie via une fonction irréversible en un identifiant unique puis supprimée définitivement », explique le projet, ajoutant qu’il n’est pas possible de recréer l’image originale des yeux d’un utilisateur à partir de son identifiant unique.

Et tandis que le projet prétend que la conception de la distribution de Worldcoin « nécessite le moins de données personnelles possible et préserve la confidentialité et l’anonymat de ses utilisateurs », le célèbre lanceur d’alerte Edward Snowden a mis en garde contre les implications futures possibles de la création d’une telle base de données.

Cela semble produire une base de données globale (hachage) des analyses d’iris des personnes (pour « équité »), et écarte les implications en disant « nous avons supprimé les analyses ! » Oui, mais vous enregistrez les *hachages* produits par les scans. Les hachages qui correspondent aux *futurs* scans. Ne cataloguez pas les globes oculaires. https://t.co/uAk0NYGeZu – Edward Snowden (@Snowden) 23 octobre 2021

« Ne cataloguez pas les globes oculaires », a répondu Snowden dans un tweet, alors qu’il appelait le projet de production d’une base de données mondiale (hachage) des analyses d’iris des personnes au nom de « l’équité ».

Le célèbre défenseur de la vie privée a noté que, malgré la suppression des scans, les *hachages* produits par les scans restent catalogués.

« Les hachages qui correspondent aux *futurs* scans », a rappelé Snowden, tout en continuant à mettre en garde contre l’utilisation de la biométrie.

