Worm Capital prédit que Spotify deviendra « le Google de l’audio »

Bien que l’action Spotify (NYSE : SPOT) se soit séparée de plus d’un quart de sa valeur depuis le début de 2021, les professionnels de la finance de Worm Capital, cinq ans, sont convaincus que la société de divertissement audio basée à Stockholm « sera finalement être le Google de l’audio.

Des cadres supérieurs de Worm Capital, dont le siège est à La Jolla, en Californie, ont fait la prédiction audacieuse – et ont expliqué leurs perspectives positives concernant le potentiel à long terme de Spotify – dans un rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 récemment publié. Après avoir souligné la confiance de la société de gestion d’investissement dans « l’agrégation des gains marginaux », l’analyse trimestrielle des performances note que chacune des sociétés du « portefeuille de base » de Worm Capital (Tesla, Spotify, Shopify, Airbnb et Amazon) cherche à prendre une série de petits pas graduels vers une croissance significative.

« Spotify est un merveilleux exemple de cette dynamique », poursuit le rapport Q3 2021. « Bien que le marché ait écrasé cette position ces derniers mois, chutant de plus de 35% par rapport aux sommets historiques – et a contribué de manière significative à notre performance négative depuis le début de l’année – la société répond et dépasse souvent nos attentes internes. »

Ce dernier, poursuit le document, est attribuable au « territoire en expansion » de Spotify, qui s’efforce de réduire les « frictions pour les créateurs », « permet la prochaine génération de publicité audio » et « expérimente en permanence pour améliorer l’expérience des créateurs et des fans à créer. une plate-forme essentielle.

« Spotify construit, à bien des égards, l’infrastructure audio essentielle pour Internet, un peu comme Google a construit l’infrastructure de recherche pour alimenter le Web 2.0 ou Apple a construit l’infrastructure matérielle. [to] alimenter l’économie des applications », poursuit le document. « Nous pensons que la valorisation représente l’un des écarts les plus importants entre le prix et la valeur sur le marché aujourd’hui, mais nous pensons que le temps sera de notre côté ici – comme toutes nos positions, nous maintenons une vision à long terme de l’entreprise et certaines thèses peuvent prendre plusieurs années à jouer.

À partir de là, l’analyse qualifie la vision du PDG de Spotify, Daniel Ek, de « bien plus grandiose que la plupart ne le pensent » et révèle deux graphiques, l’un montrant les gains d’abonnés payants de Spotify par rapport à ceux des services de streaming concurrents, l’autre mettant en évidence l’impact global du streaming sur l’industrie de la musique. .

« Comme la plupart des histoires d’entreprises à forte croissance », déclare le texte vers sa conclusion, « le marché a tendance à sous-estimer considérablement le marché total adressable à ses débuts. Nous pensons que Spotify s’avérera finalement être le Google de l’audio, et il devrait commander un multiple bien plus élevé aujourd’hui. »

Worm Capital a également souligné une interview donnée par son directeur de recherche, Eric Markowitz, pour une explication plus approfondie du potentiel perçu associé à l’action Spotify.

« Spotify est une entreprise tellement intéressante », a déclaré Markowitz. « Il y a environ 365 millions d’utilisateurs actifs par mois. A ce jour, le plan à long terme est d’atteindre le milliard. Combien de plateformes dans le monde ont un milliard d’utilisateurs ? Vraiment, très peu.

« La thèse centrale sur Spotify, que nous avons un peu écrite à ce sujet, et le marché semble vraiment ne pas comprendre cela, est qu’il y a une tonne d’opportunités pour tirer parti de cette plate-forme de – en ce moment 365 millions, mais finalement un milliard d’utilisateurs , 50 millions de créateurs finalement – et ont vraiment vraiment la plate-forme de classe mondiale pour l’audio.

« D’autres grandes entreprises technologiques – Apple, Amazon – ont leurs propres systèmes, mais elles n’optimisent pas (à notre avis, du moins) vraiment pour les créateurs et les auditeurs », a poursuivi Markowitz. « Ce [Spotify] est l’une des plateformes les plus appréciées. … Nous voulons juste que l’entreprise aille vers de nouveaux territoires, améliorant le produit à la fois pour les utilisateurs et les créateurs. Et finalement, c’est comme un grand jeu de stratégie ; nous voyons juste Spotify conquérir le monde.

Spotify devrait publier son propre rapport sur les résultats du troisième trimestre 2021 le mercredi 27 octobre et en février, le Guardian Fund d’Amsterdam a prédit que l’action Spotify vaudra cinq fois plus d’ici 2030 – soit environ 1 750 $ par action, en tenant compte du prix de SPOT. à l’époque.