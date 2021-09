Wormhole lance le pont Solana-Ethereum pour déplacer les NFT entre les chaînes

Le protocole d’interopérabilité basé sur Solana Wormhole a officiellement annoncé le lancement d’un pont inter-chaînes entre les concurrents Solana (SOL) et Ethereum (ETH).

Ce pont permettra le transfert d’actifs numériques entre les blockchains ERC-20 et SPL.

La valeur totale verrouillée (TVL) dans l’espace financier décentralisé a grimpé en flèche à près de 170 milliards de dollars, grimpant vers le pic de 192 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci. Cette croissance de TVL continue de croître à mesure que de plus en plus de blockchains de couche 1 gagnent du terrain, entraînant cette demande de ponts inter-chaînes.

Ethereum est actuellement en tête avec 118 milliards de dollars, suivi de Binance Smart Chain (BSC) à 16,23 milliards de dollars, puis Solana à 8,74 milliards de dollars, Terra 8,05 milliards de dollars, Polygon à 4,1 milliards de dollars, Avalanche 3,16 milliards de dollars et Fantom à 1,24 milliard de dollars, selon DeFi. Lama.

Comme l’a expliqué Andre Cronje, créateur de Yearn Finance (YFI), la semaine dernière lors d’un panel organisé par Sanctor Capital,

“L’ensemble de la vague DeFi a donné une raison aux gens de commencer à interagir avec différentes blockchains.” “Plus nous interagissons, plus nous nous rendons compte qu’il y a en fait un peu trop d’activité pour qu’une chaîne puisse gérer ce genre de choses.” “Bien que je ne puisse pas identifier spécifiquement un moment de big bang, c’est une combinaison de la maturation de différentes blockchains et de leurs écosystèmes DeFi, et des choses comme les NFT qui donnent aux gens de plus en plus de raisons d’interagir.”

Mercredi, Wormhole a déclaré qu’ils lançaient le pont NFT entre Ethereum et Solana, ce qui signifie que les utilisateurs pourront désormais envoyer des NFT Ethereum et Solana tels que CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club, et la chaîne croisée Degen Ape Academy.

🔥 Wormhole étend son Token Bridge pour prendre en charge les #NFT, ce qui facilite le déplacement des NFT entre Ethereum et Solana https://t.co/fvuqz5WvK3 – Solana (@solana) 22 septembre 2021

Tout comme différentes blockchains de couche 1 surgissent et régissent le marché des crypto-monnaies, les jetons non fongibles (NFT) sont également la manie en ce moment.

Les NFT sont actuellement le secteur le plus dynamique, représentant une activité matérielle sur Ethereum, comme en témoigne le nombre quotidien de transferts ERC-721 qui a été multiplié par plus de 10 entre début 2021 et aujourd’hui.

La place de marché NFT OpenSea, quant à elle, est le centre économique de l’activité NFT sur Ethereum, qui a connu une croissance fulgurante cette année. En août, OpenSea a enregistré plus de 3 milliards de dollars de volume total tandis que le nombre d’acheteurs uniques a culminé à 35 000 le même mois.

En plus d’attirer de nouveaux utilisateurs et de générer une nouvelle activité économique, les NFT ont également encombré le réseau Ethereum et ont commencé à se développer sur d’autres blockchains, qui offraient des alternatives moins chères et plus rapides.

Ainsi, Wormhole permet aux utilisateurs de déplacer l’art numérique à travers les deux blockchains.

Pour l’instant, dans la version initiale, le pont ne prendra en charge que les actifs ERC-721 (avec métadonnées) et SPL avec des plans pour étendre encore plus la prise en charge de NFT pour permettre également les transferts inter-chaînes d’actifs ERC-1155.

“Nous sommes impatients de voir comment les utilisateurs tireront parti du pont NFT pour réunir des communautés d’artistes, de musiciens et de créateurs de contenu auparavant disparates dans plusieurs écosystèmes”, a tweeté l’équipe.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.