Worten baja a 599€ una tele Hisense QLED con pantalla de 55″

De vez en cuando aparecen ofertas que no se deben dejar pasar, una de las que existen ahora mismo a la espera de la llegada del Black Friday te permite conseguir un televisor de Hisense un precio que hasta la fecha était impensable. Además, este modelo ofrece grandes virtudes tanto en la calidad de imagen como en su sistema operativo. Te lo vas a perder?

El modelo del que hablamos es el Hisense 55A7GQ y, ahora, puedes conseguirlo en Worten con un important descuento ya que con pagar 599,99€ puedes tener en casa el producto. Un precio realmente atractivo por una tele con pantalla de 55 pulgadas y, además, ahora mismo no tienes que Pagar nada por los gastos de envío. Una posibilidad excelente y que creemos que no debes dejar pasar. Para ello, te proporcionamos el correspondiente enlace :

Las virtudes de este Hisense

Para que no tengas duda alguna respecto a la utilidad de este televisor, debes saber que la resolución que ofrece es 4K y que, además, no vas a tener problema alguno a la hora de disfrutar de contenidos compatibles con HDR (alto rango dinámico de colores, lo que asegura un realismo excelente). Aparte, incluye algunas opciones adicionales que sons importantes a la hora de tener claro que la calidad de imagen va a ser muy buena. Un ejemplo es que su panel es tipo QLED, lo que por un lado permite un brillo muy alto lo que siempre resulta positivo y, por otro, también permite una alta precisión. Adicionalmente, esta es una tele Tableau complet, qué significa que la definition es excelente, así como la velocidad al mostrar imagen tras imagen.

Otro buen detalle tiene que ver con la conectividad, ya que isa Hisense 55A7GQ tiene todo lo que se puede necesitar para no tener que andar poniendo y quitando cables of forma constante. Un par de ejemlos de esto que decimos es que encontrarás très ports HDMI y, además, no le faltan opciones inalámbricas como por ejemplo Bluetooth para el uso de accesorios y Wifi pour accéder à Internet -también pudes hacer esto mediante Ethernet-. Otras posibilidades de este modelo son un par de ports USB para utilizar dispositivos de almacenamiento externo y el disponer de toma de auriculares.

Plus de cosas de esta buena Smart TV

El sistema operativo que vas a encontrar en este televisor Hisense se llama VIDAA y, gracias a los avances que ha tenido últimamente, resulta bastante eficiente a la hora de utilizarlo con el mando a distancia de la tele y no le falta acceso a la práctica totalidad de las plataformas de video en streaming que existen en la actualidad (Netflix , YouTube, Spotify et plus). Por cierto, el software integrado también permite utilizar assistants de voz, como por ejemplo el propio de Google. Por lo tanto, encontrarás prácticamente todo lo que puedes necesitar.

Con unas dimensions bastante reducidas para un televisor de 55 pulgadas (1.230 × 250 × 768 millimètres con su base), en el apartado del sonido quedarás satisfecho de que encuentras un sistema estéreo ofrece una potencia de salida de hasta 20 W y, además, ofrece compatibilidad con estándares tan interesantes como por ejemplo Dolby Atmos… nada mal esta Smart TV que ahora tiene una gran oferta!