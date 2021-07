Wow Apple a utilisé un beau téléphone Android dans une publicité pour une fois

01/07/2021 à 18h00 CEST Pour la deuxième saison, le Red Bull Ring accueille deux Grands Prix consécutifs de Formule 1. En Styrie dimanche dernier, Max Verstappen a fait une véritable démonstration de force. Désormais, Mercedes et Lewis Hamilton recherchent des solutions d’urgence pour éviter une répétition du scénario ce week-end en Autriche. De plus, d’autres […] More