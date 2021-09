WoW : Burning Crusade Classic ajoute deux nouveaux raids, banques de guilde et plus

Les joueurs peuvent désormais s’aventurer dans la Caverne du Sanctuaire du Serpent pour affronter Lady Vashj ou monter au Donjon de l’ Eyeil de la Tempête pour vaincre Kael’thas Haut-Soleil dans la première mise à jour de contenu de World of Warcraft : Burning Crusade Classic, Overlords of Outland.

Alors que la mise à jour, qui est lancée aujourd’hui, rend les nouveaux raids techniquement disponibles, un long processus d’harmonisation est nécessaire pour entrer dans chaque instance. Les joueurs devront avoir terminé plusieurs autres raids, de longues chaînes de quêtes et des donjons héroïques pour pouvoir réellement participer au nouveau contenu de Burning Crusade Classic. La mise à jour marque également le début d’une nouvelle saison d’arène, avec de nouveaux équipements à gagner, ainsi que l’introduction de deux nouvelles factions avec lesquelles gagner de la réputation en échange de récompenses.

En dehors du nouveau contenu, la mise à jour ajoute des fonctionnalités très attendues comme les banques de guilde. Avant ce point, les chefs de guilde créaient souvent plusieurs personnages de niveau un et utilisaient leur espace de sac et leur banque pour stocker les divers matériaux et fournitures d’artisanat de la guilde. Ce processus est rapidement devenu lourd, ceux qui gèrent les banques de guilde devant se déconnecter de leur personnage principal, se connecter avec un personnage de banque (ou plusieurs) et coordonner les matériaux entre eux tous. Les banques de guilde simplifient considérablement ce processus, permettant aux membres de déposer et de retirer facilement des objets.

Bien qu’il ne s’agisse pas de l’outil de mise en relation automatisé introduit dans les extensions ultérieures, Overlords of Outland apporte également un outil de jeu de navigateur de groupe. Cela permet aux joueurs de lister leur groupe, ou eux-mêmes, disponibles pour diverses activités comme les donjons, les raids, le PvP ou les quêtes dans l’outil, à partir desquels ils peuvent envoyer des invitations ou être eux-mêmes invités plus facilement. Avant l’outil, les joueurs recrutaient pour des parties de donjon ou des membres de raid en utilisant simplement les fonctions de discussion du jeu et en invitant manuellement les joueurs dans des groupes.

Overlords of Outland arrive alors que Blizzard cherche à nettoyer sa culture à la fois dans le jeu et à l’extérieur à la suite d’un procès en Californie accusant Activision Blizzard de favoriser une culture de harcèlement et de discrimination envers les femmes. Suite aux allégations du procès, Blizzard s’est engagé à supprimer le contenu inapproprié de World of Warcraft, ce qui inclura la suppression de plusieurs références à d’anciens développeurs de Blizzard comme Jesse McCree dans le prochain patch 9.1.5 pour Shadowlands.

