WoW : ce qui arrive dans le patch 9.1 de Shadowlands

Après 7 mois d’attente pour le premier patch de contenu majeur, Shadowlands passe enfin à la 9.1.

L’attente est enfin terminée pour les joueurs de Shadowlands, avec la sortie du patch 9.1 le 29 juin (États-Unis) et le 30 juin (UE). Avec cela vient un nouveau raid (sorti quelques semaines plus tard), des montures volantes, une nouvelle zone dans The Maw, des changements à Torghast, un nouveau Megadonjon et bien plus encore. Dans cet article, nous mettrons en évidence certains éléments clés à venir dans le patch et les détaillerons.

Quand Shadowlands 9.1 sort-il ?

Le 29 juin (États-Unis) et le 30 juin (UE), la plupart du contenu sera mis en ligne à cette date, avec quelques-uns (comme le vol et le raid) légèrement limités dans le temps de quelques semaines.

New Maw Area, Korthia, Cité des Secrets

Korthia est une nouvelle extension du Maw existant. La nouvelle zone voit le geôlier chercher le dernier fragment pour terminer son plan diabolique (essentiellement Thanos et son gant). Korthia proposera de nouvelles activités quotidiennes et une paire de nouvelles montures que les joueurs pourront utiliser dans la Gueule et à Shadowlands. Sur la photo ci-dessous, la monture spectrale et la monture à main coupée.

Pour tous ceux qui cherchent à ajouter une main effrayante à leur collection de montures

Pour un aperçu complet de la zone, Icy Veins propose un guide complet de toutes les quêtes et missions d’histoire.

Nouveau raid : Sanctum of Domination

Avec un nouveau patch vient un nouveau raid, et le patch 9.1 semble apporter un autre banger. Ce raid de 10 boss comprendra des rencontres avec le véritable œil du geôlier, la reine banshee et un certain nombre d’autres ennemis mémorables. Le raid sera lancé en Normal et Héroïque le 6 juillet, avec une ouverture en Mythique le 13 juillet aux côtés de la première aile de LFR.

Le Terragrue a quitté Torghast et a emménagé dans le nouveau raid

Nouveau Megadonjon, Tazavesh, le marché voilé

Le format populaire de mégadonjon reviendra dans la 9.1, avec Tazavesh. Le donjon mettra en vedette 8 boss sur le thème de Broker Trading City. Comme les précédents Megadonjons, il commencera en tant que Mythique uniquement, avec une version Mythique + à venir probablement dans le patch 9.1.

Le donjon commence avec les joueurs qui explorent le marché, rencontrant de nouveaux types de courtiers que les joueurs n’ont pas encore vus auparavant. La seconde moitié est un casse, alors que les joueurs poursuivent le courtier qui a volé un artefact alors qu’ils fuient à travers les portails et nous emmènent vers de nouveaux patrons.

Nouvel affixe et système de notation Mythic + saisonnier

Le nouvel affixe Mythique+ pour la saison 2 est Tourmenté. C’est un croisement entre l’affixe BFA Awakened et les orbes trouvés à Torghast. Chaque donjon comportera quatre lieutenants qui, s’ils ne sont pas traités, renforceront le boss final, cependant, si les joueurs vaincus auront l’option de trois buffs, similaires à Torghast. Ces pouvoirs ne sont cependant pas aléatoires et seront toujours les mêmes pour chaque Lieutenant.

Nouveau dans 9.1 est un système de notation de style Radio.io. Les joueurs recevront des points pour chaque Mythic+ qu’ils terminent. Le score est basé sur une combinaison de niveau Keystone, d’affixes, de vitesse et si vous l’avez fait sur Fortifié et Tyrannique. Notez que vous devez les compléter à la fois sur Fortifié et Tyrannique pour maximiser vos points.

Le nouveau Megadonjon mettra en vedette un dragon pirate. C’est tout ce que vous devez savoir.

JcJ Saison 2

Un nouveau patch voit une nouvelle saison PvP arriver en jeu. La saison 2 voit un changement majeur dans l’équipement PvP et c’est qu’il est désormais dynamique, ce qui signifie qu’il gagnera +13 niveaux d’objets dans le contenu PvP (Arène, Champs de bataille et Mode Guerre). La nouvelle saison introduira également une multitude de nouveaux talents d’honneur ou de remplacements pour les talents existants.

Nous ne savons pas ce que c’est, mais cela nous donne envie de faire du PvP

Nous gagnerons également de nouvelles montures de guerre vicieuse pour la Horde et l’Alliance (illustrées ci-dessus). La saison PvP commencera une semaine après le lancement de la 9.1s aux côtés de la saison 2 de Mythic+.

Mise à jour de Torghast et Maw

Torghast obtient un nouveau système de notation et des avantages dans 9.1. Avec Blizzard cherchant à rendre le système plus agréable pour les joueurs qui pensaient que c’était une tâche ingrate. Le nombre d’étages par manche est passé de 6 à 5, et le nombre maximum de couches est passé de 9 à 12. Torghast proposera également un nouvel étage bonus : Adamant Vaults, Blessings, qui agissent comme une version positive du système Torments . Enfin, de nouveaux Anima Powers seront ajoutés aux côtés d’une nouvelle devise et d’un rattrapage de Soul Ash.

La gueule n’était pas aussi appréciée que Blizzard l’avait espéré, et Blizzard essaie de résoudre ce problème en ouvrant la zone à toutes les montures au sol. Korthia, une nouvelle zone de la Gueule, arrivera également dans la 9.1, apportant de nouvelles quêtes et histoires. Nos Covenants nous rejoindront également dans la Gueule, rendant la zone un peu moins oppressante, les forces du Geôlier apparaîtront également, cependant, et nous devrons les éliminer dans “Assauts”.

Voler arrive dans les zones de Shadowlands

Enfin, nous pouvons voler à Shadowlands dans le patch 9.1, bien qu’il y ait quelques mises en garde. Vous pouvez consulter notre guide complet ici, mais le TLDR est que nous pouvons voler dans l’une des principales zones de quête, cependant, vous ne pouvez pas voler d’une zone à l’autre. Le Maw et les Oribos ne permettront pas non plus de voler.

9.1 Changements de classe et d’alliance

Enfin, nous voyons les changements de classe habituels, et 9.1 en a vu beaucoup. La plupart des spécifications surperformantes telles que Fire Mage, Holy Paladin, etc. ont été touchées, avec quelques-uns des pires buffs.

Pour un guide complet de toutes les modifications apportées à la classe 9.1, consultez l’article de Wowhead ici.

