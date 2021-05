WoW: choisir Aldor ou Scryer dans TBC Classic

Un grand choix vous fera face tôt dans l’aventure de l’Outreterre, et c’est un choix beaucoup plus difficile à annuler si vous faites le mauvais.

Une fois que vous atteignez le milieu des années 60 et que vous vous dirigez vers Shattrath City, vous serez confronté à l’un des choix les plus importants de TBC Classic. Êtes-vous du côté d’Aldor ou de Scryer? Maintenant, ce choix est réversible, mais c’est une douleur énorme (nous vous expliquerons plus tard). Pour l’instant, concentrons-nous sur un guide simple des meilleurs choix pour chaque spécification.

Remarque: ce choix n’est pas binaire. Bien qu’Aldor puisse être BIS pour votre spécification, ce n’est peut-être pas pour votre profession. Pour ce guide, nous garderons les deux séparés, et ce sera à vous de décider ce que vous appréciez le plus.

Faut-il aller Aldor ou Scryer?

Un résumé de l’état initial est qu’Aldor va s’imposer dans la plupart des classes, seuls les Warlocks utilisant exclusivement Scryer pour le PvE. Il convient de noter que les deux enchantements d’épaule sont des gains DPS / HPS très mineurs entre les deux. WoWWiki a une bonne comparaison de ceux-ci.

Il convient de noter que cette décision ne concerne pas exclusivement les enchantements d’épaule, et prendra également en compte les récompenses BoP de deux quêtes et achetées via le vendeur. Celui d’Aldor est un coup mortel pour la Légion tandis que le Scryer a Turning Point.

Les joueurs d’Aldor doivent être avertis, c’est loin d’ici.

Remarque: dans les tableaux ci-dessous, nous avons utilisé des italiques pour les spécifications qui nécessiteront également un objet de la faction à côté de l’enchantement d’épaule. WowWiki a une autre ventilation de tous ces éléments ici.

Spécifications qui devraient aller à Aldor pour le PvE

Druid: Feral DPS – Feral Tank – Restoration Hunter: Beast Mastery – Marksmanship Paladin: Holy – Protection – Retribution Priest: Holy – Shadow Rogue: Assassination – Combat – Subtlety Shaman: Enhancement – Restoration Warrior: Arms – Fury – Protection

Spécifications qui devraient aller à Scryer pour PvE

Druid: Balance Hunter: Survival Mage: Arcane – Fire – Frost Shaman: Elemental Warlock: Affliction – Démonologie – Destruction

Recettes des métiers d’Aldor et de Scryer

Une autre caractéristique unique de chaque faction est leurs recettes de profession. Aucun de ceux-ci ne change particulièrement la donne, d’autant plus que la plupart des objets créés par les recettes sont vendables. Nous énumérerons ci-dessous ce que chaque faction offre à chaque profession, bien qu’aucune d’entre elles ne soit vraiment un facteur décisif, et nous vous suggérons de vous concentrer sur les épaules / objets comme priorité.

Comment revenir à Aldor ou Scryer

Si vous décidez que la faction que vous avez choisie n’est pas pour vous, n’ayez crainte. Vous pouvez revenir à l’autre faction en quelques étapes simples. Eh bien, à moins que vous ne vous trouviez détesté par la faction opposée, cela pourrait prendre un certain temps. Si cela se produit, voici ce que vous devez faire.

Passer de Scryer à Aldor:

Trouvez le PNJ Sha’nir dans la ville basse, qui propose la quête Fournitures épuisées. Cela vous obligera à cultiver huit sacs de venin croc-d’effroi auprès d’araignées croc-d’effroi à Terokkar. Une fois cette quête terminée, vous débloquerez la même quête qu’une quête répétable, qui offre la même récompense. Si vous vous trouvez détesté avec Aldor, il vous faudra environ 1344 sacs de venin pour atteindre Neutre (10% de moins pour les humains).

Passer d’Aldor à Scryer:

Trouvez le PNJ Arcaniste Adyrie dans la ville basse, qui propose la quête Les visions de Vor nothal. Cela vous obligera à cultiver huit yeux de basilic en écailles humides sur des foules de basilic à Terokkar. Une fois cette quête terminée, vous débloquerez la même quête qu’une quête répétable, qui offre la même récompense. Si vous vous trouvez à Hated with Scryer, il faudra environ 1344 sacs de venin pour arriver à Neutre (10% de moins pour les humains).

Remarque – il y a un moment dans cette chaîne de quêtes où vous vous retrouverez hostile aux deux factions. Cela signifie que vous ne pourrez pas entrer dans les bases de l’une ou l’autre des factions à Shattrath City.