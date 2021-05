WoW: Chronologie de la sortie du contenu Classic TBC Raid And Arena, Phase 1 à 5

Avec Classic TBC, nous voyons Blizzard introduire à nouveau la publication progressive du contenu. Un changement majeur est que Blizzard modifie la version actuelle du contenu du raid pour mieux s’adapter au rythme de Classic.

Dans Classic, nous avons vu Blizzard associer la version du correctif du contenu Vanilla à une phase de sortie de Classic. Bien que nous ayons vu quelques éléments modifiés, tels que les versions de BG et le système d’honneur, pour la plupart, chaque phase était liée à un correctif de contenu. Pour TBC, cependant, Blizzard devrait changer cela, en particulier pour les phases 1 et 2.

Avec quel patch sera lancé TBC Classic?

TBC Classic utilisera le client TBC patch 2.4.3. Cela signifie que comme Classic, nous verrons la fin du réglage de la classe d’expansion, plutôt que le réglage du lancement TBC. Cependant, cela n’aura aucun impact sur les boss, car ils se lanceront dans leur état d’origine, excluant tout boss impossible à tuer.

Quel contenu sera inclus dans chaque phase?

Phase 1 – Sortie à confirmer, Karazhan, Gruul’s Lair et Magtheridon’s Lair sont sortis Phase 2 – Serpentshrine Cavern, Tempest Keep est sorti Phase 3 – Hyjal, Black Temple Phase 4 – Zul’aman Phase 5 – Sunwell Plateau release aux côtés du nouveau hub de quête quotidien

Quand chaque phase de TBC Classic sortira-t-elle?

La phase 1 sera lancée lors de la mise en ligne de TBC Classic le 1er juin. Quant aux autres phases, nous ne connaîtrons pas de date avant leur sortie. Si nous supposons que Blizzard évolue comme Classic, nous nous attendons à ce que le contenu baisse tous les 4 à 6 mois.

Quand débutera chaque saison PvP?

Avec TBC Classic, une chose qui change est la façon dont l’Arène et l’équilibre PvP fonctionneront. Pour commencer, nous aurons la saison 1 d’arène au lancement, avec ce qui aurait été des changements d’équilibre de la saison 4. En fin de compte, cela fait un monde d’arène inconnu. Avec les objets de la saison 1 (sauf les anciens raids de lancement) mais l’équilibre de la saison 4 change.

La Nagrand Arena accueillera de nombreux matchs d’arène pendant TBC Classic

Phase 1 pour Arena Saison 1 Phase 2 pour Arena Saison 2 Phase 3 pour Arena Saison 3 Phase 4 – pas de nouvelle Arena Saison Phase 5 pour Arena Saison 4

Blizzard apporte les #Changes

Dans un léger détour par la philosophie de Classic, Blizzard a cherché à apporter des modifications à TBC Classic, en particulier la version du contenu. Les deux changements les plus notables sont que Tempest Keep et Serpentshrine Caverns ne seront pas lancés en même temps que TBC, au lieu de cela, ils passeront à la phase 2.

En fin de compte, avoir à la fois des raids de niveau 4 et de niveau 5 va à l’encontre de la formule de Blizzard pour les versions de contenu. Dans OG TBC, cependant, l’idée était d’avoir Karazhan (libéré en phase 1 comme d’habitude) comme raid plus petit, avec des équipes se déplaçant vers les raids plus grands de 25 hommes. En réalité (et par expérience), ce qui s’est passé, c’est que les guildes sont restées bloquées à Karazhan en tant que guildes nourricières pour les guildes plus grandes de 25 hommes cherchant à pousser du contenu. Ce changement devrait résoudre ce problème, laissant aux guildes plus de temps pour se préparer avant la phase 2.

Le deuxième changement majeur vient du PvP, en particulier de l’arène. Dans TBC à la sortie, Arena Saison 1 a commencé peu de temps après le lancement. Cela ne changera pas ici, cependant, nous travaillerons sur le patch d’équilibrage de la saison 4, ce qui fera de la saison 1 de TBC Classic Arena une affaire très différente. Le reste des saisons sortira à chaque nouvelle phase, à l’exception de la phase 4 (Zul-Aman) qui n’apportera pas de nouvelle saison d’arène.

