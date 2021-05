WoW: Classic TBC – Comment débloquer toutes les harmonisations de donjon

TBC Classic va avoir quelques initiations. Nous nous y sommes habitués dans Classic et TBC n’en a pas encore fini avec eux.

Alors que Classic se concentrait principalement sur les initiations de raid, TBC en ajoute quelques autres pour les donjons et rend le premier pour Karazhan long. Cela dit, tout n’est pas mauvais, et vous pouvez même en faire quelques-uns en jouant et en montant de niveau. Ce guide se concentrera sur toutes les quêtes d’initiation clés du donjon, consultez notre guide d’initiation à Karazhan ici.

Le guide d’harmonisation de Black Morass

Ramassez-vous au repaire du maître à Tanaris. Dirigez-vous vers Andormu à l’entrée des Cavernes du Temps et suivez-les pour l’événement Custodian of Time jusqu’à ce que vous ayez terminé Les Cavernes du Temps. Remettez cette quête à Andormu avant de reprendre la quête suivante Old Hillsbrad. Vous pouvez maintenant entrer dans Old Hillsbrad Foothills, le premier donjon des Cavernes du Temps. Trouvez un groupe pour le donjon Old Hillsbrad Foothills. Une fois à l’intérieur, récupérez la déviation de Taretha à Erozion. Ils vous donneront un pack de bombes incendiaires à utiliser plus tard. Parlez au dragon à proximité pour voler vers le donjon et nettoyer le donjon. Utilisez votre pack de bombes incendiaires pour brûler les cinq bâtiments. Une fois que cela est fait, dirigez-vous dans le grand donjon et trouvez Thrall, assurez-vous que tous les membres du groupe ont terminé la quête avant que quiconque n’accepte la quête suivante. Une fois que tout le monde est prêt, acceptez Escape from Durnholde. Sauvez Thrall du donjon et battez le boss final, retournez à Erozion et validez la quête précédente et récupérez Return to Andormu. Une fois que vous avez terminé cette quête, vous recevrez The Black Morass, vous permettant maintenant d’entrer dans le donjon de Black Morass et de terminer votre chaîne de quêtes Karazhan.

Guide d’harmonisation des salles brisées

Dirigez-vous vers l’emplacement ci-dessus et tuez Smith Gorlunk, vous le trouverez près du forgeron. Il laissera tomber l’objet Moule à clé amorcée, acceptera la quête. En fonction de votre faction, il vous demandera de vous rendre au Fort d’Honneur (A) ou à Thrallmar (H). Prenez la quête de suivi (Demande de Dumphry et Demande de Rohok ). Vous devrez collecter 4x Barre de gangrefer, 2x Poussière arcanique et 4x Granule de feu. Une fois que vous faites cela, remettez-le et acceptez Hotter than Hell.



Formez un groupe et abattez le Fel Reaver (photo ci-dessus, mais vous saurez de qui il s’agit). Une fois que vous avez tué le Saccageur gangrené, utilisez le moule de clé non tiré sur son corps et transformez-le en moule de clé carbonisé. Rapportez-le à Dumphry ou Rohok et récupérez votre clé des salles brisées.

Le guide d’harmonisation Arcatraz

Remarque: cette chaîne de quêtes nécessitera une monture volante

Parlez à Khay’ji, traqueur du Néant, dans la zone 52, Orage du Néant (32,64). Pillez l’artefact de cristal d’Arklon sur les démons près des ruines d’Arklon. Retournez voir Khay’ji et acceptez un tas d’éthérés. Pillez l’insigne de Zaxxis sur Zaxxis Raiders au sud de la zone 52. Ensuite, vous aurez besoin d’un groupe pour tuer Warp-Raider Nesaad, vous les trouverez dans la même zone que les Zaxxis Raiders.



Pour la prochaine quête de demande d’assistance, vous aurez besoin de la tête à Hahruj que vous trouverez à l’intérieur de l’Eco-Dome Midrealm (illustré ci-dessus). La reprise légitime est la prochaine quête et vous obligera à retourner à l’Eco-Dome pour récupérer une boîte d’équipement d’arpentage. Dirigez-vous maintenant vers Stormspire (au-dessus de l’Eco-Dome) et parlez à Image of Nexus-Prince Haramad. Triangulation Point One vous verra utiliser le dispositif de triangulation près de Manaforge Ultris à l’est de Stormspire tandis que Triangulation Point Two vous verra faire la même chose mais à l’ouest à Manaforge Ara. Full Triangle vous terminera au nord des ruines de Farahlon. Vous devrez tuer Culuthas et piller le cristal d’Ata’mal. Une fois cela fait, dirigez-vous vers A’dal au milieu de Shattrath et récupérez Comment pénétrer dans l’Arcatraz. Trouvez un groupe pour le donjon Mechanar et battez le boss final Pathalean the Calculator et pillez Éclat inférieur de la clé Arcatraz. Trouvez un autre groupe pour The Botanica et battez à nouveau le boss final, Warp Splinter. Piller le Éclat supérieur de la clé d’Arcatraz. Retournez voir A’dal à Shattrath et récupérez votre Clé de l’Arcatraz.

Comment débloquer les donjons héroïques classiques de TBC

Chacun des donjons héroïques nécessite une clé pour entrer. Heureusement, vous n’aurez pas besoin de faire une longue chaîne de quêtes pour les débloquer, même si vous devrez obtenir un représentant. Hellfire Citadel vous oblige à acheter la clé Flamewrought à Honour Hold / Thrallmar une fois que vous atteignez Revered. Débloquer les modes héroïques des salles brisées, des remparts et de la fournaise de sang. Le réservoir Coilfang est l’emplacement de trois donjons. Esclave Pens, The Underbog et Steamvaults. La clé du réservoir est achetée au vénéré de l’expédition cénarienne et donne accès aux trois. Il est également nécessaire pour l’initiation au raid de la Caverne du sanctuaire des Serpents dans la phase 2. Auchindoun est l’emplacement d’un autre ensemble de 4 donjons cette fois. La clé Auchenai peut être achetée chez vénéré avec Lower City et débloquera l’accès aux Mana-Tombs, Auchenai Crypts, Sethekk Halls et Shadow Labyrinth Heroic. Tempest Keep a trois autres donjons, et vous obligera à être vénéré avec The Sha’tar pour acheter la clé Warpfroged. Cela débloquera The Mechanar, The Botanica et The Arcatraz en mode héroïque. Les Cavernes du Temps est le dernier ensemble de deux donjons, et nécessite Vénéré avec les Gardiens du Temps pour acheter la Clé du Temps. Cela permettra d’accéder à Escape from Durnholde Keep, Black Morass (Ouverture du Dark Portal).

Le message WoW: Classic TBC – Comment débloquer toutes les harmonisations de donjon est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.