WoW: Classic TBC – Comment s’harmoniser avec Karazhan

Les initiations sont une chose très importante dans WoW Classic. TBC Classic en présentera beaucoup d’autres, alors assurez-vous d’être prêt.

Il y a beaucoup d’initiatives dans la Burning Crusade. Des donjons exigeant que votre groupe ait une clé aux raids vous obligeant à vivre des aventures épiques à travers l’Outreterre. Aujourd’hui, nous allons examiner ce dernier, qui impliquera le premier en cours de route. Nous allons procéder étape par étape, y compris quelques images utiles pour que vous ne manquiez rien.

Comment s’accorder avec Karazhan TLDR

Voici un guide rapide pour savoir comment entrer à Karazhan:

Soyez au niveau 68> Faites les deux quêtes en dehors de Karazhan depuis Alturus> Dirigez-vous vers Dalaran> Rencontrez Khadgar à Shattrath> Tuez Murmur dans le labyrinthe des ombres et pillez le fragment derrière lui> Dirigez-vous vers Steamvaults et pillez le deuxième fragment> Dirigez-vous vers Arcatraz et tuez Zereketh le Libérez et récupérez le troisième fragment> Dirigez-vous vers le marécage noir> Après avoir demandé à Medhivh d’activer votre clé, retournez à Khadgar à Shattrath> Vous êtes maintenant à l’écoute de Karazhan

Consultez ci-dessous pour un aperçu plus détaillé de chacune des principales étapes.

Perturbations des arcanes et activité agitée Quêtes de Karazhan

Tout d’abord, vous devrez vous rendre à Karazhan et prendre les deux quêtes à l’extérieur de l’archimage Alturus (photos ci-dessous). De lui, vous devrez récupérer les perturbations des arcanes et l’activité agitée. Les deux quêtes sont terminées dans la même cave que vous pouvez trouver aux coordonnées 48,78.

Les quêtes sont assez simples, pour les perturbations arcaniques, utilisez le cristal violet criant près des sources d’eau souterraines – l’étang ou le puits fonctionneront tous les deux.

Pour l’activité agitée, vous devrez collecter l’essence fantomatique qui déposera les foules à l’intérieur de la cave.

Dirigez-vous vers le cratère de Dalaran puis vers la ville de Shattrath

Maintenant, une fois que vous les aurez remis, vous devrez vous rendre au cratère de Dalaran et trouver l’archimage Cédric, que vous pouvez trouver à l’emplacement ci-dessous.

Une fois que nous aurons accepté la quête de Cédric, il vous enverra à Khadgar qui peut être trouvé au milieu de Shattrath City. Rappelez-vous, c’est le vieil homme Khadgar, et non le nouveau et élégant de BFA.

Entrée dans Karazhan et les deuxième et troisième fragments

Le premier fragment clé

Remarque: tous les donjons de cette partie nécessitent qu’un membre de votre groupe possède la clé correspondante pour entrer. Ce n’est pas obligatoire pour chaque membre, cependant, cela pourrait aider. Consultez notre guide ici pour savoir comment débloquer l’harmonisation / la clé de chaque donjon.

Il est maintenant temps de se diriger vers les donjons. Tout d’abord, nous devons nous diriger vers le labyrinthe des ombres. Vous devrez réunir un groupe et tuer Murmur où vous trouverez le premier fragment de clé situé dans une petite urne sur son côté gauche.

Le deuxième fragment clé

Le deuxième fragment vous obligera à vous diriger vers l’Arcatraz. Ce fragment vous demandera de faire un petit plongeon, une fois que vous arrivez à Hydromancer Thespia, sautez dans l’eau à droite et vous trouverez le fragment suivant.

Le troisième fragment

Le troisième fragment se trouve également dans l’Arcatraz. Après avoir vaincu Zereketh the Unbound, vous vous dirigerez vers une rampe et dans une salle pleine de Negaton Screamers. En entrant dans cette pièce, serrez le côté droit et vous trouverez le troisième et dernier fragment caché.

Une fois que cela est fait, retournez à Khadgar à Shattrath City et il vous enverra sur la dernière partie.

The Master Touch The Black Morass

Une fois que vous aurez obtenu la quête finale de Khadgar, il vous enverra dans le marécage noir à l’intérieur des cavernes du temps. Entrez dans le donjon avec un groupe et dirigez-vous vers Medivh. Vous le trouverez à la fin du donjon, c’est lui qui commence le donjon. Parlez avec lui pour activer votre clé.

Il vous renverra à Shattrath City pour parler à Khadgar. Une fois que vous faites cela, vous recevrez la clé du maître et serez en phase avec Karazhan. Une fois que cela est fait, vous pourrez participer au raid et débloquer plus de quêtes en dehors du raid pour des récompenses épiques en anneau et en bibelots.

Comment se rendre à Karazhan dans TBC Classic

Alliance: Envolez-vous pour Darkshire et montez tranquillement la route jusqu’au col de Deadwind. De là, Karazhan n’est pas difficile à trouver. Suivez simplement le chemin jusqu’à l’entrée.

Horde: Les joueurs de la Horde devront voler vers Swamp of Sorrows et se diriger vers l’ouest dans les collines. Une fois là-bas, tout comme Alliance, vous vous retrouverez dans Deadwind Pass et Karazhan est la grande tour, c’est très difficile à manquer.

Pour savoir comment vous adapter à tous les donjons TBC Classic, consultez notre guide ici.