WoW: Classic TBC – Liste des niveaux DPS pour les raids de phase 1

Avec TBC Classic, nous voyons une nouvelle méta émerger, mais qui sort en tête et qui est destiné à la poubelle?

Ah, classique. Avec vos raids pleins de guerriers, de voleurs et de mages. Heureusement, TBC résout tous les problèmes et voit enfin l’équilibre rétabli dans la méta. Non? .. Eh bien, TBC change certainement la méta, il amènera de nouvelles classes à l’avant du peloton, et cela donnera certainement à plus de classes une chance de briller. Malheureusement, nous allons toujours voir ces premières places occupées par les DPS violet et vert.

En fin de compte, comme il s’agit de Classic et qu’il possède une grande partie des connaissances déjà connues, il nous reste quelques classes assez importantes. Vous trouverez ci-dessous notre liste de niveaux pour les meilleures spécifications de raid / PvE DPS. C’est avec la mise en garde que Blizzard n’effectue aucun #Change pour TBC. Comme toujours, vous devriez toujours jouer aux spécifications que vous trouvez amusantes, cette liste est uniquement pour vous guider.

Liste des niveaux TBC classique

Niveau S:

Destruction Warlock Beast Mastery Hunter

Un niveau:

Feu / Arcane Mage Démonologie Démoniste Combat Voleur Frost Mage

Niveau B:

Survival Hunter Enhancement Shaman Balance Druid Shadow Priest Elemental Shaman Affliction Warlock (pré-raid)

Niveau C:

Retribution Paladin Fury / Arms Warrior (La fureur s’améliore plus tard) Feral DPS Marksmanship Hunter

Choix de niveau S

Vous verrez beaucoup de démonistes et de chasseurs dans TBC Classic. Des bons aux mauvais, ils rempliront probablement beaucoup de points de raid. Warlock, avec le bon équipement conçu, dépassera probablement presque tous les jauges de dégâts. Une combinaison de bonnes informations, de talents faciles à utiliser et d’une rotation principalement composée de spams Shadow Bolt fait de Warlocks le meilleur chien (chien).

BM Hunter arrive juste derrière, bien que la différence entre un bon et un mauvais BM Hunter puisse être plus apparente que le Warlock plus dépendant de l’équipement. Hunter est une spécification de rotation 1: 1. En termes simples, vous attaquerez automatiquement et lancerez Steady Shot juste après. C’est à peu près tout. Certains chiffres suggèrent que Arcane Shot est utilisé de temps en temps, bien que cela coûte beaucoup plus de mana. En fin de compte, vous entendrez beaucoup parler de la “macro à un bouton” en tant que chasseur (voir ci-dessous) et ce n’est pas seulement un mème, c’est vraiment une rotation consistant à appuyer sur un bouton.

La macro Hunter One Button

Alors oui, c’est vraiment une chose, et ça marche (nous l’avons testé sur la version bêta et PTR). Le bouton fonctionne en prenant votre vitesse d’attaque à distance et en tirant un tir stable entre les coups, en veillant à ne pas couper une attaque automatique. Cela peut être fait facilement sans macro, cependant, cela supprime toute erreur humaine (sauf si vous oubliez d’appuyer sur le bouton). La macro ne nécessite qu’un seul changement d’informations et est la seule chose qui l’empêche de jouer au jeu pour vous.

#showtooltip Prise de vue stable

/ run UIErrorsFrame: Masquer ()

/ castsequence reset = 2.03 Steady Shot,! Prise de vue automatique

/utiliser [exists,target=pettarget] Kill Command

/ run UIErrorsFrame: Clear (); UIErrorsFrame: Afficher ()

C’est la macro, et tout ce que vous aurez besoin de changer est la troisième ligne «/ castsequence reset = 2.03» pour remplacer ce nombre par votre vitesse d’attaque à distance. Cela signifie que cela peut changer lorsque vous gagnez de l’héroïsme / soif de sang et tout autre buff d’augmentation de la hâte.

REMARQUE: la vitesse d’attaque à distance n’est pas la vitesse de l’arme, voir ci-dessous.



Trouvez ce numéro en appuyant sur «C» pour ouvrir votre feuille de personnage

Avant de faire un raid, assurez-vous d’être à l’écoute

Avant de vous lancer dans les raids, vous devez vous familiariser avec ces nouveaux raids. Nous vous avons couvert. Consultez notre guide d’harmonisation des donjons et notre guide d’harmonisation Karazhan pour vous assurer que vous êtes prêt à attaquer.

Un choix de niveau

Un niveau est votre choix DPS confortable. Si vous avez déjà un mage, un voleur, etc. et que vous voulez continuer à les jouer, tout ira bien. Alors que Mage prend un énorme succès à TBC, ils seront toujours nécessaires, et le fait qu’ils aient les 3 spécifications qui restent pertinentes tout au long de TBC est unique aux Mages (Paladin pourrait être la seule autre exception). Alors que Arcane et Fire sont les plus forts et le seront certainement au début. Frost sera bon à la fin et constituera une forte spécification de contenu de niveau / solo pour ceux qui cherchent à cultiver. Bien que nous ne parlions pas de PvP ici, Frost fera également bien là-bas.

Combat Rogue est notre première spécification de mêlée, et bien que beaucoup de gens abandonnent la spécification après Classic, Rogue devrait être ok. Il y a une mise en garde, cependant, et c’est la durée des combats. L’inquiétude est que les combats TBC Classic finissent par être assez courts, ce qui pourrait être mauvais pour Rogue (à moins qu’ils ne soient si courts que les Rogues puissent éliminer un boss lors de la première rotation de temps de recharge). Rogue est également susceptible d’être utilisé comme un outil Expose Armor. Bien que les Guerriers de la Protection ne soient pas satisfaits de cela, c’est une meilleure option, et avoir votre spécification Rogue dans Improved Expose Armor entraînera une perte d’armure de 3k sur les boss.

Un passage de Sunder à Expose Armor a en fait été vu dans TBC lors de son lancement. Les premières guildes semblaient utiliser Sunder pour tuer, tandis que SK Gaming semblait utiliser Expose Armor, notamment sur leur Kil’jaeden World First.

Choix de niveau B

Enhancement Shaman est le prochain moment fort de la mêlée, et c’est le bon moment pour être un chaman avec la classe qui arrive à Alliance à TBC. En chiffres bruts, l’amélioration devrait surpasser l’élémentaire, cependant, tout comme le voleur du rang A, la durée du combat pourrait avoir un impact sur cela. Quoi qu’il en soit, l’amélioration est toujours recherchée pour son utilité de raid, tandis qu’Elemental manque de tout ce que l’amélioration ne peut pas déjà apporter.

Shadow Priest a connu des moments difficiles dans Classic. Ils ont fait de bons dégâts, mais ils ont utilisé des points d’affaiblissement précieux sur un boss, et leur génération de menaces était si élevée (et l’est toujours) qu’ils sont juste devenus un guérisseur. Heureusement, TBC augmente les points d’affaiblissement sur un boss à 40, et avec les tailles de raid réduites (10 et 25), Shadow Priest trouvera une place. La prévalence des Warlocks aidera également Shadow, car leur affaiblissement accru des dégâts d’ombre sera recherché par tous les Warlocks pour maximiser les dégâts.

Choix de niveau C

Retribution Paladin a eu des difficultés en Classique. Alors que la Horde avait le chaman, une classe capable de DPS à distance et au corps à corps en plus d’être un guérisseur utile. Paladin était coincé en tant que classe portant des plaques, laissé pour ramasser des restes de tissu et se soigner pour une extension entière. TBC change cela, en quelque sorte. Holy Paladin est toujours roi, et les spécifications continuent de s’améliorer à TBC, tandis que Protection Paladin est susceptible d’être très populaire (même en dehors des boosters). Quant à Retribution, il trouvera du jeu dans TBC, la perception de la communauté ne changera pas beaucoup, avec la spécification largement considérée comme une blague, cependant, vous ferez de bons dégâts et apporterez une utilité incroyable au démarrage.

Fury and Arms Warrior… oh comment les puissants sont tombés. Après avoir passé la fin de Classic en tant que rois et reines des tableaux de dégâts, TBC les verra tomber en disgrâce. Malheureusement pour tous les principaux guerriers, c’est le cycle de vie de la classe. La classe semble toujours lutter au début d’une expansion. Bien que la protection commence souvent par le char le plus puissant, et avec autant de personnes exécutant des donjons tôt pour déverrouiller leur donjon et leurs initiations Karazhan, il peut être facile de prendre un bouclier.

Et c’est tout pour le DPS en phase 1. Cet article sera mis à jour avec les données en direct une fois que TBC sera sorti depuis un moment!

