WoW : Comment augmenter la distance d’affichage de la plaque signalétique dans TBC Classic

Découvrez comment augmenter la distance de visualisation de la plaque signalétique sur TBC Classic.

Un changement apporté à TBC Classic a permis à Blizzard de permettre aux joueurs de modifier la distance à laquelle ils peuvent voir la plaque signalétique des foules ennemies et amies. Pendant Classic, cela a été fixé à environ 20, ce que la plupart des joueurs venant du commerce de détail ont trouvé légèrement choquant. Bien que cela ait pris jusqu’à TBC, cela est maintenant corrigé avec l’utilisation d’une commande de console.

Comment changer la distance de vos plaques signalétiques

Pour modifier la distance de vue des plaques signalétiques, il vous suffit d’entrer la commande ci-dessous (sans le ” “) dans votre fenêtre de discussion (illustrée ci-dessous). Une fois que vous avez appuyé sur Entrée, la commande s’activera, vous n’obtiendrez aucun retour indiquant que le changement a eu lieu, cependant, vous devriez maintenant voir dans le jeu que vos plaques signalétiques (V pour allié et CTRL + V pour ennemi) apparaîtront de plus loin. un moyen.

“/ plaque signalétique de la consoleMaxDistance 41”

Vous pouvez modifier le nombre ci-dessus (41) en n’importe quel nombre entre 0 et 41 à une distance qui vous convient mieux. La valeur par défaut est d’environ 20 si vous souhaitez le récupérer tel qu’il était. La plupart des gens ne remarqueront même pas la différence en déplaçant la distance de 20 à 41, et si vous avez certains addons de plaque signalétique, vous ne pourrez même pas bénéficier de la commande de la console.

Peut-on être banni pour distance croissante ?

Non, cette commande provient d’un message officiel sur les forums Blizzard. Le correctif se fait via une commande et non un paramétrage en raison de limitations techniques. En tant que tel, ce n’était pas quelque chose que Blizzard pouvait ajouter à l’interface utilisateur du jeu. Donc, malheureusement, nous devons entrer les commandes “/” de la console. Aucun de ceux-ci ne peut vous faire bannir, et ils sont quelque chose que vous pouvez utiliser pour modifier toutes sortes de paramètres, de l’augmentation de la densité des sorts et de l’encombrement au sol à la modification des distances de vue.

