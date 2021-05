WoW: Comment regarder le grand événement Push Esports

The Big Push est une nouvelle initiative de WoW Esports et cela en vaut la peine.

L’AWC et le MDI ont été les deux principaux événements esports de WoW ces dernières années. Alors que Blizzard cherche à organiser plus d’événements de coupe plus petits à l’avenir, The Great Push est le premier du genre. Ce nouvel événement de trois jours débutera le 28 mai et se terminera le 30 mai et comportera une cagnotte de 20 000 $.

Format

The Great Push se déroulera sur trois jours et mettra en vedette six équipes du monde entier. Le but de l’événement est de pousser une clé mythique au plus haut niveau possible dans le temps, plutôt que le format normal du MDI qui est de terminer une touche spécifique le plus rapidement possible. Alors que le MDI est une course de vitesse en tête-à-tête, The Great Push est un événement avec un score élevé.

Les Keystones commenceront au niveau 24 et les équipes auront 5 heures par jour pour terminer les donjons au plus haut niveau possible. La clé de voûte la plus élevée de l’équipe pour chaque donjon à la fin du week-end sera combinée pour déterminer le classement général. Les équipes auront quatre affixes à leur disposition, révélés au début de chaque journée

Les équipes

Ambition: NerfTank, Ellesmere, Asuna, JPC, cache-couche

Est-ce que The Bear Stream: Dorki, Yummy, Chow, Junkrat, YoDa

Écho: Naowh, Zaelia, Fragnance, Gingi, Maystine

Sheesh: Andy, Thaner, Hippo, Vitesse, Wildi

Skyline: Yelp, Anuo, Yemar, Qingxin, Annie

Ouais: Rads, jeath, Canex, Clickz, DrJay

Horaire

Voici tout ce que vous devez savoir pour vous connecter!

Rendez-vous: Vendredi 28 mai – dimanche 30 mai

Temps: 10h00 PT / 18h00 Royaume-Uni / 19h00 CEST / 3h00 ACTE

Liens de diffusion:

Anglais – YouTube.com/Warcraft & Twitch.tv/Warcraft

Allemand – Twitch.tv/kimuh

Espagnol (UE) – Twitch.tv/phobyac

