Wow, la Nintendo Switch a été révélée pour la première fois il y a cinq ans aujourd’hui

Il y a cinq ans aujourd’hui, Nintendo présentait pour la toute première fois sa toute nouvelle console Switch. Où diable le temps passe-t-il ?

Nous imaginons que beaucoup d’entre vous se souviendront plutôt affectueusement de la première bande-annonce de la console (ci-dessus); après ce qui ressemblait à une ère de rumeurs sur ce que pourrait être la console « NX » de Nintendo, il a finalement été confirmé qu’elle comporterait en effet un écran de type tablette avec des contrôleurs détachables, jouable à la fois sur un ordinateur de poche et sur le téléviseur.

Sa nature hybride était un concept assez nouveau, et nous ne savons pas pour vous, mais pour nous, il devient de plus en plus difficile de se souvenir d’un moment avant d’avoir la possibilité de jouer comme bon nous semble, où bon nous semble.

Il convient peut-être de noter que cette bande-annonce a également donné vie au mème du moment, Nintendo Karen (photo ci-dessous). La révélation de la console et les taquineries pour Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey et Splatoon 2 étaient assez importantes, on suppose, mais Karen a volé la vedette.

« Nintendo Karen » et ses amis nous montrent comment se déroulent les fêtes sur les toits. (Photo : Nintendo)

Étiez-vous fan de Nintendo au moment du lancement de la Switch ? Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo en 2016 ? N’hésitez pas à partager vos souvenirs avec nous dans les commentaires ci-dessous.