Wow, le camée gratuit de Chris Evans a pris un temps ridiculement court pour filmer

Littéralement, Ryan vient d’envoyer un texto à Chris Evans, parce que je suppose que toutes les belles stars de cinéma se connaissent? C’est un réseau dans lequel nous, les humains normaux, n’avons pas le droit d’entrer. Mais il savait que Chris était en train de filmer Defending Jacob à Boston, et il a dit ‘Si vous pouviez venir sur notre plateau, et si Shawn peut vous faire entrer et sortir en 10 minutes, viendras-tu faire ce caméo’? Et Chris, étant le gars cool qu’il semble être, et est en fait, a dit oui. Littéralement, il est passé devant notre plateau, j’avais une caméra qui m’attendait, nous l’avons filmé en cinq minutes, il était en route. Et c’est comme ça que ça s’est passé.