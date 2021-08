WOW! Le sénateur républicain jette Trump complètement sous le bus alors qu’elle dit qu’il est coupable du 6 janvier ⋆ .

in

Donald Trump perd son emprise sur le Parti républicain là où ça compte. Et Susan Collins l’a complètement jeté sous le bus, le blâmant pour le 6 janvier.

La républicaine Susan Collins jette Trump sous le bus

Jake Tapper a demandé à la sénatrice Susan Collins si elle soutenait le comité spécial. Elle a affirmé que le comité était partisan. Lorsque Tapper a souligné que le comité comptait deux républicains, les représentants Liz Cheney et Adam Kinzinger, elle a hésité. Elle a dit que Nancy Pelosi ne devrait pas être celle qui a servi.

Tapper a clairement indiqué que c’était d’abord Mitch McConnell qui avait effectivement bloqué une commission bipartite également divisée. Et deuxièmement, le représentant Jim Jordan aurait pu être un témoin important depuis qu’il était en contact avec Trump, probablement le 6 janvier. Elle croyait toujours que c’était le chef de la minorité républicaine qui devait nommer les représentants au comité. Bien sûr, elle a tort. Jim Jordan et Jim Banks auraient fait du comité restreint un cirque.

Mais ensuite, Collins s’est en quelque sorte rachetée, un peu de toute façon. Elle a jeté Trump sous le bus avec l’échange suivant tout en discutant avec Pelosi du rejet de Jim Jordan et de Jim Banks.

“La raison pour laquelle elle l’a fait est qu’au moins deux des membres que McCarthy a choisis pour faire partie du comité sont des menteurs électoraux, dont l’un, Jim Jordan, est peut-être même un témoin important”, a déclaré Tapper. « Il a parlé avec Trump ce jour-là. »

“Eh bien, il y a eu de nombreuses communications avec le président Trump ce jour-là”, a déclaré Collins. «Et, comme vous le savez, je crois qu’il – que, bien que les émeutiers soient principalement responsables de ce qui s’est passé, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le président Trump a aidé à susciter et à motiver les émeutiers. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai voté pour le destituer. La marque de notre démocratie est le transfert pacifique du pouvoir. Et pour n’importe qui, les émeutiers, le président, n’importe qui, d’essayer d’interférer avec le décompte du Collège électoral est totalement inacceptable. »

Trump perd lentement son soutien. Mais c’est cohérent.

