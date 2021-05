Wow, le talk-show d’Ellen DeGeneres continue de perdre des téléspectateurs suite à une réaction violente

Ces allégations incluaient tout, des personnes prétendument licenciées pour avoir pris un congé de deuil et pour raisons médicales, à la discrimination raciale et aux rapports d’inconduite sexuelle, de harcèlement et d’agression de la part de certains des dirigeants de l’émission, beaucoup déclarant qu’ils ne s’étaient pas manifestés plus tôt peur des représailles. Après plusieurs enquêtes, trois des dirigeants d’Ellen, les producteurs exécutifs Ed Glavin, Kevin Leman et le co-producteur exécutif Jonathan Norman, ont été licenciés. Mais la controverse était peut-être trop lourde pour les fans d’Ellen.