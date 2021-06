WoW : les meilleures alliances PvE pour chaque classe dans Shadowlands 9.1

Le guide simple d’ESTNN décompose les meilleures alliances pour chaque classe afin d’améliorer votre expérience Shadowlands.

Faire le bon choix d’alliance est important pour ceux qui cherchent à obtenir un 1% supplémentaire de leur classe. Ce guide vous aidera à décider si vous voulez faire un raid ou faire du Mythic +.

Vous ne penseriez pas que choisir entre quatre alliances serait difficile, mais d’une manière ou d’une autre, WoW trouve un moyen. Maintenant, choisir la meilleure alliance est facile, en théorie. Trouvez celui qui convient à votre style ou fait le plus de dégâts et respectez-le. Vous avez juste besoin de prendre en compte les nerfs/buffs, et le fait que changer d’alliance prend du temps. Oh, et n’oubliez pas à quel point il est ennuyeux de revenir à une alliance que vous avez précédemment quittée.

Pour l’instant, ne nous inquiétons pas trop de tout cela, et restons simple.

Meilleure alliance pour chaque classe dans les raids

Toutes les informations sont basées sur les experts Icy Veins et Wowhead, Class Discords et BloodMallet.

Blood DK peut aller dans n’importe quelle spécification.

Kyrian :

Vengeance DH (NF close) Maître brasseur Moine Prot Warrior (NF CLose) Moine tisse-brume (NF/Nec close) Holy Paladin Disc Priest Frost DK Survival Hunter Windwalker Moine Rétribution Paladin Subtilty Rogue Enhancement Shaman BM/MM Hunter (NF close) Arcane Mage

Fée de la nuit :

Gardien Druide Resto Druide Prêtre Sacré Havoc DH Druide Sauvage Bras Guerrier Équilibre Druide Mage du Feu Prêtre Ombre Démoniste Toutes Spec

Nécroseigneur :

Resto Shaman Unholy DK Assassinat Rogue Hors-la-loi Rogue Elemental Shaman

Venthir :

Protection Paladin Fury Guerrier Frost Mage

Meilleure alliance pour chaque classe en Mythique +

Blood DK, Shadow Priest et Resto Shammy peuvent aller n’importe où.

Kyrian :

Vengeance DH Maître brasseur Moine Prot Paladin Prot Guerrier Tisse-brume Moine Paladin sacré Prêtre Disque Survie Chasseur Marche-vent Moine Ret Paladin Subtilité Voleur Amélioration Chaman BM/MM Chasseur Arcane Mage

Fée de la nuit :

Druide gardien Resto Druide Prêtre sacré Havoc DH Druide sauvage Armes/Guerrier furieux Équilibre Druide BM/MM Chasseur (bon deuxième choix) Mage de feu Mage de givre Chaman élémentaire Toutes les spécifications de démoniste

Nécroseigneur :

Frost DK Assassinat Rogue Hors-la-loi Rogue

Venthir :

DK impie

Comme toujours, cette information est pour le top % des personnes qui s’en soucient. La plupart des gens peuvent s’en tirer avec n’importe quelle alliance qu’ils aiment, car toutes sont viables et ce que vous aimez jouer est le plus important.

