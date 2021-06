Marvel Studios a récemment publié une tonne de contenu. Les fans s’attendent de plus en plus à l’effort solo de Black Widow de Scarlett Johansson, et les fans de Loki ont exploré les ramifications du voyage dans le temps dans la série hebdomadaire Disney +. Nous avons récemment pu voir les premières nouvelles séquences des deux prochains films MCU, et maintenant une autre nouvelle bande-annonce devrait arriver CE SOIR! Mais désolé, fans de Spider-Man, car ce n’est pas celui que vous espériez.