WoW: Meilleurs modules complémentaires TBC Classic

Alors que certains affirment qu’ils ruinent l’authenticité de Classic, pour d’autres, cela rend le jeu jouable. Les modules complémentaires peuvent ne pas sembler un problème de division, mais c’est le jeu en 2021 pour vous.

Les modules complémentaires ont changé la donne dans Classic. Avec les modules complémentaires clés de Retail WoW, la transition vers Classic et d’autres modules complémentaires surgissent pour combler les lacunes dans la qualité de vie. Avec Classic sorti depuis près de deux ans maintenant, nous nous dirigeons vers TBC avec une sélection variée de modules complémentaires à examiner.

Dans ce guide, nous examinerons certains domaines clés. Des quêtes et des cartes aux professions et à l’interface utilisateur et à la plupart des choses entre les deux. Nous allons nous concentrer sur une sélection principale et donner quelques détails tout en proposant au moins une alternative.

REMARQUE: Tous les modules complémentaires répertoriés prennent en charge TBC ou ont confirmé les mises à jour de la version TBC, sauf indication contraire.

Meilleur module complémentaire de quête classique de TBC – Questie

Imaginez la scène; vous chargez Classic prêt à partir pour votre première grande aventure. Vous parlez à ce donneur de quête qui vous envoie tuer des Kobolds. Mais vous n’êtes pas sûr à 100% de la direction du nord ou de l’apparence d’une grotte. Donc, vous vérifiez rapidement votre carte pour un emplacement approximatif, peut-être quelques points pour voir où aller. Mais attendez… il n’y a rien là-bas, vous êtes seul sans conseils. Heureusement, Questie vous soutient et est là pour sauver la situation.

C’est un bon travail que j’avais cet add-on, car je n’ai aucune idée de ce qu’est un Golem.

Heureusement, Questie corrige toutes ces absurdités de lecture du texte de quête (ne vous inquiétez pas, vous ferez toujours beaucoup de mal même avec Questie si vous ne lisez pas les quêtes). Mais en vous fournissant certaines de ces fonctionnalités de carte manquantes, Questie vous offre une grande partie des fonctionnalités qui vous manquent dans le commerce de détail. Questie n’est pas parfait, il pourrait ne pas bien fonctionner avec d’autres modules complémentaires (en vous regardant Azeroth Auto Pilot) et cela peut parfois être un peu trompeur.

Alternative – QuestHelper – Fondamentalement la même chose, certaines personnes peuvent préférer l’interface utilisateur.

Meilleur module complémentaire de raid et de donjon classique de TBC – BigWigs / LittleWigs

Crédit d’image – banque défectueuse

Essentiellement un complément de mécanique de boss à la volée. BigWigs et son homologue de donjon LittleWigs afficheront des informations sur les combats de boss pendant le combat. Cela inclut les minuteries, les avertissements et même la création de marqueurs dans le jeu sur des foules importantes. Alors que beaucoup de combats de boss dans Classic étaient très courts et que le besoin de tels add-ons devenait souvent redondant, vers la fin de l’extension, et dans TBC, la mécanique des boss devenait un peu plus délicate. Quoi qu’il en soit, si vous prévoyez de faire un raid, vous aurez besoin de ce module complémentaire ou d’un module similaire.

Alternative – DeadyBossMod

Meilleur add-on TBC Classic Loot – Atlas Loot

Atlas Loot est un complément essentiel pour ceux d’entre nous qui rêvent d’obtenir tous ces objets violets brillants des raids. Nous pouvons regarder avec impatience l’avenir et proclamer «J’aurai ce chapeau». Bien qu’Atlas Loot n’augmente pas votre taux de drop, il vous aidera à décider des donjons à prioriser. Si vous êtes un tank, cela peut même vous aider à éviter les boss qui ne lâchent pas de butin de tank, car vous êtes le tank et les gens doivent faire ce que vous dites après tout.

Si vous regardez simplement la Couronne du jugement assez longtemps, vous pourriez bien l’obtenir.

L’add-on n’est pas seulement pour les donjons, non plus. Il répertorie tous les butins des factions, des ensembles d’artisanat, du PvP et de tous les ensembles de niveaux de raid. Il n’y a pas vraiment d’alternative à Atlas Loot non plus. Honnêtement, c’est tout. Il fait exactement ce qu’il dit sur l’étain.

Meilleurs modules complémentaires TBC Classic Damage and Threat Meter – Détails! & TinyThreat

Nous avons inclus ces deux éléments ensemble, car il s’agit d’un module complémentaire effectuant les deux tâches. Au fil des ans Détails! a devancé sa compétition de compteurs de dégâts, ce qui est bien car c’est à cela que sert l’add-on. Les modules complémentaires comme Recount étaient les plus populaires, mais après avoir abandonné le support dans les détails, Détails! est sorti en se balançant. Avec la sortie de Classic, Details! fait le déplacement et est devenu un favori de la scène.

Si vous l’utilisez dans Classic TBC, vous verrez principalement du violet et du vert. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un bug; ces cours sont tout simplement bons.

Quant à TinyThreat, c’est celui où vous préférerez peut-être un module complémentaire spécifique plutôt qu’un plugin. Mais pour faciliter l’utilisation, en utilisant le plugin TinyThreat, vous pouvez simplement créer une nouvelle fenêtre de détails, car le module complémentaire TinyThreat est livré avec des détails!

Cliquez sur la roue dentée sur les détails et sélectionnez créer une fenêtre> sur la roue dentée, accédez à nouveau aux plugins et sélectionnez TinyThreat. Si vous ne voyez pas de plugins, dirigez-vous vers les détails! Menu Options et dirigez-vous vers «Plugin Management» et sélectionnez Tiny Threat.

Alternative – Recompter les compteurs de dégâts et Omen pour la menace.

Meilleur module complémentaire TBC Classic Unit Frames – Z-Perl

Les cadres d’unité sont une partie populaire de World of Warcraft, et Z-Perl est probablement le plus populaire, surtout si nous regardons Vanilla. Initialement appelé X-Perl, le nouvel add-on est revenu pour Classic et a déjà été téléchargé plus de 10 millions de fois. ElvUI est un autre add-on populaire dans cette section, et il mérite une mention spéciale. Z-Perl est plus une alternative à l’interface utilisateur standard (voir ci-dessous) alors qu’ElvUI ressemble plus à une refonte complète de l’ensemble de la conception de WoW.

Crédit d’image – Legacy WoW

Pour les cadres d’unité, vous devrez trouver ce qui vous convient. Certaines personnes aiment quelque chose de beaucoup plus simple, personnellement, j’utilise des cadres d’unité ombragée, ce qui, tout comme Z-Perl, est un changement beaucoup plus mineur dans l’apparence générale, principalement pour ranger l’apparence standard.

Alternatives – Cadres d’unité sur CurseForge. Il est préférable de tout regarder ici et de vous faire votre propre opinion.

Meilleur module complémentaire TBC Classic Map – Atlas

Les modules complémentaires de carte sont un autre élément courant dans Classic en raison du module complémentaire Questie susmentionné. Atlas, et ses nombreuses variantes, sont presque indispensables pour afficher des éléments dans Classic. Les donjons et les champs de bataille sont des exceptions majeures pour les cartes dans Classic, les zones étant complètement cachées à l’exception de la minicarte.

L’add-on n’est pas aussi bon que ce que la carte du client de vente au détail est capable de montrer, Atlas, aux côtés d’Atlas Loot, vous donne un aperçu fantastique des donjons, des champs de bataille et des emplacements du monde. C’est un add-on crucial pour certains, en particulier ceux qui viennent de la vente au détail de WoW et qui ont besoin de se sentir un peu plus chez eux.

Alternative – Cartographe

Meilleur module complémentaire d’interface utilisateur classique de TBC – Titan Panel

L’un des modules complémentaires les plus puissants de Classic, Titan Panel ajoute une petite barre en haut de votre écran, mais il affiche tellement d’informations utiles. Le module complémentaire peut afficher de nombreuses informations telles que votre emplacement, votre or, l’état de la réparation et le nombre d’emplacements de sac que vous utilisez. Un autre aspect est que Titan Panel déplacera les modules complémentaires du regroupement de votre mini-carte et les placera sur la barre à la place.

Une barre simple qui ajoute beaucoup de puissance.

Un signe d’un module complémentaire requis est normalement lorsque Blizzard le fusionne dans le jeu en direct. Atlas Loot, Atlas Map et Titan Panel sont tous des modules complémentaires qui ont été utilisés dans le client en direct. Bien que Titan Panel n’ait été utilisé que pour une seule extension (WoD) de la garnison, cela prouve à quel point cette petite barre d’informations était simple. L’autre façon de savoir que vous utilisez un bon module complémentaire est lorsqu’une catégorie entière sur Curseforge porte son nom.

Meilleur module complémentaire d’enchères classiques à TBC – Auctionator ClassicFix

Auctionator est l’un des modules complémentaires les plus populaires pour rendre la maison de vente aux enchères très maladroite de Classic beaucoup plus utilisable. L’interface utilisateur standard pour les enchères est… loin d’être idéale, et si vous êtes habitué à la version commerciale maintenant améliorée, Classic est une question difficile. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Auctionator est une excellente solution pour cela et vous permet de répertorier rapidement les enchères ainsi que de suivre les données historiques.

Un simple Alt + Clic gauche placera votre objet ou l’empilera dans la fenêtre de gauche et analysera la maison de vente pour d’autres annonces. Vous pouvez également rechercher un article et plutôt que de le lister, achetez plutôt les annonces (la grande case du bas). Ce n’est pas parfait, et l’add-on est une modification de fan de la version commerciale, mais bien qu’il soit toujours pris en charge, il reste le plus utilisable.

Alternative – TradeSkillMaster – Une alternative beaucoup plus puissante à Auctionator mais qui nécessite beaucoup plus de compréhension à utiliser et à accepter.

Mentions honorables du module complémentaire TBC Classic

Attune – Probablement l’un des modules complémentaires les plus utiles de Classic. Il dispose d’une incroyable interface utilisateur dans le jeu qui vous permet de suivre exactement à quelle partie de la chaîne de quêtes ou de déverrouiller vous vous trouvez. Bien sûr, si vous souhaitez lire un guide détaillé sur la façon de s’accorder avec Karazhan ou Donjons, vous pouvez consulter nos guides.

Prat 3.0 – Prat est un module complémentaire puissant qui permet de filtrer certains des spams que vous voyez dans le chat.

Postal – Postal fait beaucoup de choses, mais cela facilite essentiellement vos interactions avec la boîte aux lettres. Meilleure ouverture des e-mails en masse, consignation de vos interactions passées avec les e-mails et vous assurer que vous n’envoyez pas la mauvaise personne.

OneBag3 – Le module complémentaire fait essentiellement ce qu’il suggère. Il a regroupé vos sacs en un seul sac géant, vous permettant de rechercher vos sacs et de colorer vos articles en fonction de leur rareté.

GatherMate2 – GatherMate suit tous vos ramassages de minerai et d’herbes et les affiche sur votre carte. Si vous souhaitez une aide supplémentaire, vous pouvez également télécharger un pack de données GatherMate, celui de Wowhead est un bon début.

WeaponSwingTimer – Un module complémentaire crucial pour quiconque joue au corps à corps ou au chasseur. Assurez-vous de ne pas couper vos attaques automatiques et vos lancers à distance. Bien que l’add-on soit moins utile pour les roulettes, c’est une petite barre très puissante.

WeakAuras – L’un des plus grands changeurs de jeu pour Classic était WeakAuras. Un add-on qui est presque un élément déterminant de la vente au détail de WoW, l’add-on est arrivé à Classic et a changé le jeu. Nous avons décidé de le mettre en bas car l’add-on lui-même n’a aucun pouvoir sans Wago.io et les milliers de chaînes personnalisées créées par la communauté.

Le message WoW: TBC Classic Best Add-ons est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.