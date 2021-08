Wow! Portátil Xiaomi ideal para trabajar ahora tirado de precio

in

Máximo rendimiento con tan solo 1,8kg

Como su propio nombre indica, se trata de un portátil con pantalon de 16,1 poudres, un tamaño que nos permite trabajar con este equipo como si fuese un ordenador de sobremesa y que además, podemos llevar cómodamente de un lado para otro, ya que cuenta con un peso de solo 1,8 kg. Una pantalla que ofrece una resolución de 1920 x 1080p ou Full HD y que es capaz de ofrecer el 100% de color sRGB.

En su intérieur, este Xiaomi RedmiBook 16 avec un processeur Ryzen7 4700U, que es el encargado de impulsar a este equipo junto con sus 16 Go de mémoire RAM. Por lo tanto, podremos ejecutar todo tipo de aplicaciones y realizar multitarea avec total garantías. Para guardar todos nuestros archivos y poder acceder a ellos de la manera más rápida posible, dispone de una unidad de estado sólido o SSD de 512 Go de capacité.

Complet sur la configuration d’un GPU AMD Radeon Graphics, d’une batterie de 46 Mhw avec un chargement rapide et un chargeur USB C que nous permettons d’utiliser Xiaomi RedmiBook 16 durante plus de 12 heures Sin tener que estar pendiente de un enchufe y sistema operativo Windows 10 Home Edition. Con tan solo 35 minutos de carga, podemos conseguir hasta el 50% de autonomía.

Aunque algún detalle de su diseño ya lo adelantábamos anteriormente, peso de tan solo 1,8 kg, las dimensiones de este portátil son 36,7 x 23,28 x 1,75 cm, por lo que cuenta con un cuerpo muy delgado además de ligero. Un equipo que podemos proteger con alguna de las mochilas de gran capacidad y resistencia para portátiles que podemos encontrar en sitios como el propio Gearbest o Amazon, entre otras.

Offre pour le portage Xiaomi Redmibook 16

El precio oficial para este portátil Xioami RedmiBook 16 con la configuration mencionada anteriormente es de 921,59 euros, pero gracias a la oferta que encontramos available in estos momentsos en Gearbest, es posible comprarlo con un descuento supérieur al 25%.

Esto supone un ahorro de casi 240 euros en la compra de este modelo, una oferta que además incluye los gastos de envío gratis a España, por lo que no tendremos ningún gasto extra que nos aumente su precio durante el proceso de compra. El plazo de entrega es de entre 7 y 35 días desde su envío, por lo que no nos quedará más remedio que esperar varias semanas para tener este portátil Xioami en nuestra casa. Eso sí, si no nos corre prisa, es una oferta que merece mucho la pena, puesto que solo tendremos que pagar 682,56 euros por este fantástico y completo equipo.