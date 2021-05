WoW: Quand est-ce que TBC Classic est lancé?

Avec la sortie mondiale de TBC Classic prévue les 1er et 2 juin, ce n’est qu’une question de fuseau horaire.

Les versions mondiales sont fantastiques. Honnêtement, nous les adorons et nous sommes heureux que Blizzard continue de les faire dans Classic. Cependant, il y a toujours un problème avec une version mondiale, et ce sont les bons vieux fuseaux horaires. Ainsi, lorsque Blizzard annonce que Classic TBC sera lancé le 1er juin, cela peut poser beaucoup de questions à quiconque en dehors des États-Unis. N’ayez crainte, cependant, nous avons ce qu’il vous faut dans cet article.

Quand TBC Classic sortira-t-il?

Ainsi, la clé à retenir est dans l’image ci-dessus; Si vous habitez à l’ouest de Londres, vous l’obtiendrez le mardi 1er juin. Si vous habitez à l’est de Londres, vous l’obtiendrez le mercredi 2 juin.

1er juin:

Amériques (PDT) – 3h00 Amériques (EDT) – 18h00 Brésil (BRT) – 19h00 Royaume-Uni (BST) – 23h00

2 juin:

Europe (CET) – 12h00 (minuit) Moscou (MSK) – 1h00 Inde (IST) – 3h30 Taïwan (CST) – 6h00 Corée (KST) – 7h00 ANZ (AEDT) – 8h00

Et c’est tout. La version est mondiale et tout devrait être mis en ligne au fur et à mesure que l’horloge sonne (assurez-vous de / recharger). Il convient de noter que dans le passé, Blizzard a décalé la sortie sur une fenêtre de 10 à 15 minutes pour les joueurs. Cela signifie essentiellement qu’ils «déverrouillent» le portail pour 10% des personnes qui attendent à la fois, afin d’éviter que tout le monde ne zonage en même temps.

TBC Classic proposera-t-il une superposition?

Une chose qui aidera au lancement de TBC Classic est la superposition. Bien que ce ne soit pas une fonctionnalité populaire auprès de la communauté, c’est devenu le moyen clé de Blizzard pour lutter contre l’instabilité du serveur, et heureusement, il sera désactivé peu de temps après le lancement.

En fait, les serveurs pré-patch actuels ont activé la superposition, en raison du volume énorme de joueurs essayant de niveler un nouveau personnage Draenei ou Elfe de sang.

