Wow, regardez les chiffres qui sont en place

Tous les chiffres de Joe Biden ne sont pas aussi bas que son taux d’approbation – qui est en chute libre. Certains des nombres de catégories mesurables sont en hausse. Certains sont en haut. Creusons et regardons.

Les homicides sont en hausse de 30 %. C’est un nombre énorme, et il n’y a pas eu d’augmentation aussi importante des crimes majeurs depuis des décennies. Oh, attendez une minute, cependant. Ce n’est pas une catégorie où un grand nombre est une bonne chose. La criminalité est endémique car les grandes villes ne sont plus des endroits sûrs pour vivre ou travailler. Les démocrates souligneront une baisse globale du nombre de crimes, mais c’est parce que les criminels ne sont pas arrêtés, et quand ils le sont, ils ne sont souvent pas poursuivis. Ignorer le crime ne veut pas dire qu’il n’existe pas.

Les prix du gaz ont augmenté de plus de 40 %. Oups, n’est-ce pas un autre domaine où un petit nombre est bien mieux ? Carrément raison. L’augmentation massive des prix de l’essence que nous avons vue en seulement neuf mois est troublante, mais elle pèse également très fort sur les Américains dans leur portefeuille. L’inflation est sur une trajectoire abrupte, et on estime qu’elle coûte à l’Américain moyen 175 $ de plus par mois. Nous sommes passés d’un exportateur de carburant indépendant de l’énergie vers le monde à plaider à nouveau auprès de l’OPEP pour des prix du brut plus bas et des niveaux de production plus élevés. Cette tendance est périlleuse car nous n’avons pas encore atteint les mois froids où les coûts de chauffage plus élevés ajoutent à l’équation de l’inflation.

Il y a eu des décès dus au COVID au cours des neuf premiers mois de 2021 par rapport à l’ensemble de 2020. Les Américains ont perdu 352 000 à cause du COVID en 2021, soit une augmentation de 1 000 par rapport à 2020 à trois mois de la fin. Joe Biden a proclamé pendant la campagne que tout président ayant vu 300 000 Américains mourir sous leur surveillance devrait démissionner et qu’il était l’homme qui escorterait le pays hors de la pandémie. Si Biden croit ses propres paroles, nous devrions recevoir sa démission et maintenant. Ne retenez pas votre souffle en attendant.

Il y a 10 000 000 d’offres d’emploi dans le secteur privé. Normalement, ce serait un indicateur d’une économie robuste désireuse de mettre les gens au travail. Aujourd’hui, c’est un indicateur de personnes qui ne veulent pas travailler, point final. Les incitations et les fonds de relance destinés aux personnes sans emploi ont créé de nombreuses désincitations à réintégrer le marché du travail. Cette pénurie de main-d’œuvre a obligé de nombreuses entreprises à réduire leurs heures d’ouverture ou à réduire les services qu’elles offrent. Ce défi survient lorsque de nombreuses entreprises retirent des ventes et des bénéfices perdus de la pandémie.

Une facture de dépenses en attente qui a un prix de 3,5 billions de dollars mais ne coûte rien. Ce projet de loi est le dernier effort des démocrates pour transformer l’Amérique. Avec le Sénat divisé à 50-50 et une majorité de six voix seulement pour les démocrates à la Chambre, ce n’est peut-être pas le moment de donner à l’Amérique une nouvelle identité. Le support n’est tout simplement pas là. Et insulter le public américain en lui disant que ce projet de loi ridicule ne lui coûtera rien, c’est insensé.

Les chiffres ne mentent pas, et si l’on en croit les derniers chiffres du sondage pour Biden, lui et le reste du Parti démocrate ont des chemins difficiles à parcourir. Quelqu’un devrait faire quelque chose d’assez mauvais pour avoir un taux d’approbation de 38%, mais dans le cas de Biden, il devait juste être lui-même. Dans quelle mesure ce nombre baissera-t-il alors que certains de ces autres nombres continueront d’augmenter ? Regardons ensemble la spirale descendante. Le président Harris peut être dans notre avenir plus tôt que tard. Ce n’est pas quelque chose pour lequel ce pays est prêt.