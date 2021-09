WoW : Shadowlands obtiendra l’une des meilleures fonctionnalités de Legion dans le patch 9.1.5

in

Lorsque le patch 9.1.5 très attendu de World of Warcraft: Shadowlands arrivera, il apportera une fonctionnalité très appréciée de la populaire extension Legion du jeu: The Mage Tower.

Initialement introduite dans le patch 7.2, la tour des mages a été fermée après l’arrivée de l’extension Battle for Azeroth de WoW, verrouillant efficacement toutes ses récompenses uniques. La fonctionnalité reviendra dans le jeu dans le cadre d’un événement hebdomadaire de marche dans le temps de Legion au cours duquel les joueurs peuvent faire la queue pour les donjons de l’extension Legion et gagner des récompenses de niveau actuel.

La tour des mages fonctionnera à peu près comme lors de son introduction, les joueurs se voyant présenter un certain nombre de scénarios solo difficiles en fonction de leur classe et de leur spécialisation à surmonter. Les joueurs pourront tenter le défi de la tour des mages à plusieurs reprises pendant toute la durée de l’événement.

Bien que la fonctionnalité présentera les mêmes défis que Legion, elle viendra avec de toutes nouvelles récompenses. Dans un message sur le forum, Blizzard a expliqué que les joueurs qui se sont poussés à gagner les récompenses exclusives avant la fermeture de la tour de Legion verraient leurs réalisations diminuées s’il s’agissait simplement d’offrir ces mêmes récompenses une deuxième fois. Au lieu de cela, la tour des mages récompensera désormais un ensemble d’armures de la Légion recoloré unique à chaque classe. Les joueurs qui réussissent les sept défis de la tour des mages à travers plusieurs personnages seront récompensés par une monture volante unique à l’échelle du compte dans le Soaring Spelltome.

Les druides, en particulier, sont enthousiasmés par le retour de la tour des mages, car cela signifie qu’une forme animale convoitée pour la spécialisation Guardian Druides, l’ours-garou, reviendra pour la première fois. Plus qu’un simple skin, la forme d’ours-garou s’accompagnait d’animations uniques, ce qui en fait une apparence incontournable pour les tanks druides. Bien que cette apparence exacte d’ours-garou de Legion ne revienne pas avec la tour des mages du patch 9.1.5, une nouvelle version sur le thème gangrené de la forme d’ours-garou le sera.

L’inclusion de la tour des mages dans le cadre du timewalking de Legion dans le patch 9.1.5 est une autre raison pour laquelle le prochain patch du jeu s’annonce comme l’une des mises à jour les plus attrayantes de l’histoire de WoW. De nombreux changements demandés par les fans feront partie de la mise à jour, y compris la suppression de Conduit Energy, des modifications du plafond AOE très détesté du jeu, et plus encore. Il introduira également de nombreuses nouvelles options de création de personnages pour de nombreuses races alliées jouables du jeu.

Le patch 9.1.5 verra également Blizzard apporter de nombreux petits changements au jeu sous la forme de renommer les anciens succès, de supprimer les images inappropriées et de modifier les références dans le jeu aux anciens employés de Blizzard. Cette décision intervient à la suite d’un procès dans l’État de Californie accusant Activision Blizzard d’avoir une culture de “frat boy” de harcèlement et de discrimination à l’égard des femmes. Le patch 9.1.5 est actuellement sur le domaine de test public du jeu et n’a pas encore de date de sortie officielle.

