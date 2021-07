WOW Skin Science élève Madhur Acharya au poste de vice-président, marketing e-commerce

Lors de son passage antérieur en tant que responsable du commerce électronique chez Forest Essentials, Acharya a joué un rôle central dans l’expansion de leur entreprise B2B et la gestion des comptes clés.

La marque de soins personnels WOW Skin Science a élevé Madhur Acharya au poste de vice-président, marketing e-commerce. Son rôle étendu impliquera désormais la croissance de l’entreprise via des plateformes de commerce électronique comme Amazon, Flipkart, Nykaa, entre autres, le développement de nouveaux produits et l’expansion sur les marchés internationaux.

Au cours de son mandat de deux ans chez WOW Skin Science, Acharya a dirigé l’équipe marketing et élaboré des stratégies dans les secteurs ATL, BTL, numérique et publicitaire. Il a également joué un rôle majeur dans la communication, la création et le contenu des trois marques WOW Skin Science, WOW Life Science et Body Cupid.

Avec sa promotion, il sera responsable des stratégies marketing pour les plateformes de commerce électronique, dirigeant les gestionnaires de comptes clés pour assurer la réalisation des objectifs périodiques, la prévision des revenus, l’activation de nouveaux marchés et l’introduction de nouvelles sous-marques sous la société mère Body Cupid Pvt Ltd. , a indiqué la société.

Lors de son premier passage en tant que responsable du commerce électronique chez Forest Essentials, Acharya a joué un rôle central dans l’expansion de leur activité B2B et dans la gestion de comptes clés comme Amazon, Jabong, Nykaa, Myntra, Flipkart pour la marque. Il a été impliqué dans la planification et les prévisions régulières de la vente au détail de l’entreprise et dans la réalisation des objectifs mensuels et du pourcentage de marge pour la marque ainsi que du service client.

« WOW Skin Science a toujours été une marque axée sur le numérique et le commerce électronique fait partie intégrante de l’univers de la marque. Dans mon nouveau rôle, j’ai hâte de me fixer des objectifs et d’obtenir des résultats remarquables avec mon équipe superlative », a déclaré Acharya.

Pour Manish Chowdhary, co-fondateur de WOW Skin Science, Madhur a démontré son engagement et livré une performance extraordinaire au cours de ses deux années au sein de l’entreprise. « Son sens aigu des affaires et son savoir-faire technique constituent un mélange parfait pour faire avancer nos objectifs commerciaux. Nous sommes impatients de voir Madhur propulser sa croissance avec WOW à un tout autre niveau », a-t-il ajouté.

