WOW Skin Science fait appel à Deepika Sabharwal Tewari en tant que chef de la marque

La marque de soins personnels WOW Skin Science a nommé Deepika Sabharwal Tewari au poste de directrice de la marque. Dans son nouveau rôle, elle sera responsable de la stratégie de marque, du contenu et de la communication numériques, et de la catégorie de produits pour WOW Skin Science, Shaving Station, Body Cupid et Nature Derma.

Tewari a endossé divers chapeaux dans le marketing et la publicité au fil des ans et vient d’un mélange d’expérience dans la création de marque, le marketing, la communication et les rôles commerciaux dans plusieurs secteurs et segments de consommation.

Dans son rôle actuel, elle se concentrera sur le renforcement des marques en Inde et suscitera un engagement profond des consommateurs sur tous les canaux. L’acquisition, la fidélisation et l’engagement des clients sont des aspects clés de son rôle, ainsi qu’une orientation particulière sur le site Web de commerce électronique, a déclaré la société. La création de gammes, le développement et l’introduction de nouveaux produits, la tarification et les promotions sur tous les canaux, ainsi que l’exécution et le développement de la stratégie produit pour chacune des marques seront ses domaines de prédilection.

Jusqu’à présent, elle travaillait comme directrice du marketing pour Tanishq et était responsable du redressement complet de la marque. Elle a non seulement dirigé les activités de commerce électronique de Tanishq, mais a également géré Mia et Goldplus. Avant Tanishq, elle dirigeait l’équipe d’Ogilvy India et était chef d’entreprise senior pour des marques de renom telles que Asian Paints, Ponds, Gujarat Tourism et Hutch.

“L’essence de la construction d’une grande marque et d’une grande entreprise réside dans l’art de la narration et WOW Skin Science est un grand conteur qui se concentre sur les bases naturelles et sans toxines et apporte à chacun une approche durable avec son portefeuille de produits. J’attends avec impatience ce voyage de croissance et d’innovation à travers l’Inde et le marché international, ouvrant la voie à WOW Skin Science pour devenir la marque indienne mondiale », a déclaré Tewari.

« Avec sa vaste expérience dans la création de marques et de segments de consommation, nous pensons qu’elle aidera vraiment WOW à atteindre la prochaine étape de notre parcours de croissance. Enracinée dans l’éthique et la culture indiennes, la marque vise à apporter un morceau de l’Inde à chaque consommateur dans le domaine des soins personnels et du bien-être », a déclaré Manish Chowdhary, co-fondateur de WOW Skin Science, lors de la nomination.

