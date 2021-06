WOW Skin Science nomme Karan Punjabi au poste de vice-président senior, stratégie et analyse

Il a également travaillé en tant que vice-président chez Ather Energy et en tant que directeur financier chez Avail Finance

La marque de soins personnels WOW Skin Science a engagé Karan Punjabi en tant que vice-président senior, stratégie et analyse. Avec son vaste répertoire dans le domaine de la finance, de l’analyse des données et de l’analyse, Punjabi sera chargé de définir la feuille de route stratégique, de construire l’échelle et l’optimisation, générant ainsi de nouveaux revenus et une rentabilité.

Punjabi, un comptable agréé, a plus de 16 ans d’expérience en finance d’entreprise. Il a également travaillé en tant que vice-président chez Ather Energy et en tant que directeur financier chez Avail Finance. Il a commencé sa carrière chez KPMG puis a déménagé chez Flipkart où il a occupé le poste de directeur des finances d’entreprise, jouant un rôle central dans la collecte de fonds.

« L’histoire à succès de WOW Skin Science que nous voyons aujourd’hui est la combinaison stratégique parfaite du savoir-faire du marché, de l’analyse du comportement des consommateurs et de l’adéquation de la marque. WOW a établi une référence dans l’industrie, une étude de cas pour beaucoup. J’attends avec impatience un graphique à la hausse encore plus robuste dans un avenir proche », a déclaré Punjabi dans son nouveau rôle.

« Compte tenu de sa vaste expérience et de son expertise de tant d’années, Karan sera un atout pour notre entreprise. Sa vision est alignée sur celle de WOW et nous attendons avec impatience une excellente relation de travail », a déclaré Manish Chowdhary, co-fondateur de WOW Skin Science, lors de la nomination.

Corps Cupidon Pvt. Ltd est une entreprise de soins personnels et de bien-être qui fabrique des produits à base d’ingrédients naturels et nourrissants. La société compte plus de 500 produits de soins personnels et de suppléments de santé dans son portefeuille. Les produits sont fabriqués et conditionnés dans une usine située dans les vallées de l’Himalaya. La société possède actuellement trois grandes marques : WOW Skin Science, WOW Life Science et Body Cupid.

