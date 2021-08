WOW Skin Science nomme Sandeep Ghoshal à la tête des affaires internationales

Les compétences de base de Ghoshal résident dans le développement commercial international, le marketing commercial et la gestion des détaillants.

La marque de soins personnels WOW Skin Science a nommé Sandeep Ghoshal à la tête des affaires internationales. Il jouera un rôle central dans la direction et l’expansion du marché international de Body Cupid Pvt Ltd avec un accent particulier sur WOW Skin Science dans l’APAC, le Moyen-Orient et dans les régions africaines en mettant en place une équipe solide et en établissant des partenariats solides, la société dit dans un communiqué.

Avec une vaste expérience de 16 ans dans l’industrie FMCG, les compétences de base de Ghoshal se situent dans le développement commercial international, le marketing commercial et la gestion des détaillants. En tant que directeur général adjoint de Godrej Consumer Products Limited, il a dirigé leurs activités internationales dans diverses zones géographiques de l’APAC, de l’Europe, de la CEI et de l’Amérique du Nord. Il a apporté son expertise et a travaillé comme Senior Business Manager (APAC) chez BIC. Il a également travaillé en tant que directeur national du marketing commercial pour Himalaya Herbals et est devenu directeur commercial pour leurs marchés d’Amérique latine et des Caraïbes.

« Quand vous pensez à des marques vraiment emblématiques, elles transcendent leur pays d’origine et sont connues dans le monde entier pour leur qualité supérieure et leur capacité à tenir les promesses des clients à chaque fois. Nous avons la même vision pour WOW Skin Science. Nous voulons que WOW soit la première marque indienne véritablement mondiale avec son positionnement fort « inspiré de la nature » ​​et son emballage de classe mondiale pour atteindre tous les coins et recoins au-delà de l’Inde », a déclaré Ghoshal.

« Avec ses vastes connaissances dans la compréhension du développement commercial sur le marché étranger, il est un personnel ingénieux qui dirigera la trajectoire de croissance de WOW Skin Science et fera un pas de plus pour atteindre nos buts et objectifs. Nous sommes impatients d’avoir Sandeep comme un atout pour l’organisation qui fera de notre vision de devenir une marque indienne mondiale dans son vrai sens », a déclaré Manish Chowdhary, co-fondateur de WOW Skin Science.

