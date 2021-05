Wow, Star Wars: The Bad Batch La saison 1 va être encore plus longue que nous ne le pensions

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Après des mois d’anticipation, Star Wars: The Bad Batch est enfin arrivé! La nouvelle série animée continue les aventures de l’excentrique Clone Force 99 et élargit encore la mythologie établie par Star Wars: The Clone Wars. La prémisse de Bad Batch est à peu près connue à ce stade, mais une chose que les fans se demandent encore est le nombre d’épisodes de la saison 1. Maintenant, l’une des créations de l’émission a fourni une réponse.