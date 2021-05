WoW: TBC Classic – Guide des montures volantes en Outreterre

Le vol est l’une des choses les plus importantes qui changent dans TBC Classic, assurez-vous de vous lancer dans l’extension préparée dans ce guide.

Une fonctionnalité qui est le fléau de la plupart des membres de la communauté Warcraft, mais quand elle a été introduite pour la première fois, elle a été considérée comme un énorme positif. Bien qu’il s’agisse d’un investissement coûteux, le vol est une partie cruciale de TBC Classic, même nécessaire pour certaines initiations de donjon. Bien que vous n’ayez pas besoin d’économiser de l’argent sur la monture plus rapide à 280% (environ 5000 g), la monture volante de niveau un et beaucoup plus lente est la clé.

Dans ce guide, nous allons passer en revue les différents types de vol, certaines des façons dont vous pouvez obtenir une monture volante et les montures spéciales que vous trouverez lors de votre voyage dans TBC Classic.

60%, 280%, et 310% de montures volantes et leur coût

Monture volante normale La première monture volante que vous obtiendrez dans TBC Classic. La monture nécessite que vous ayez la compétence épique de montage au sol, plus des frais de 800g pour le vol, plus 100g pour la monture. Malheureusement, le premier niveau se déplace à seulement 60% de vitesse dans les airs et au sol.

Monture volante épique Enfin, vous pouvez vous déplacer plus rapidement dans le ciel, même si cela vous coûtera cher. Coûtant 5000 g et nécessitant la vitesse de vol précédente, vous devrez également dépenser 200 g supplémentaires pour la monture elle-même.

Montures volantes spéciales Alors que 280% est le plus rapide que vous puissiez utiliser sur des montures normales, TBC ajoute quelques montures spéciales capables de voler à 310%. Malheureusement, seuls les rares Ashes of A’lar et les Netherdrakes PVP sont capables d’atteindre cette vitesse, vous ne verrez donc pas beaucoup de gens zoomer dessus.

Les joueurs de l’Alliance peuvent acheter leurs montures volantes auprès de Brunn Flamebeard dans la vallée d’Ombrelune. Avec l’entraîneur de vol situé à proximité à Ilsa Blusterbrew.

Les joueurs de la Horde peuvent acheter leurs montures volantes auprès de Dama Wildmane dans la vallée d’Ombrelune. Avec l’entraîneur de vol situé à proximité à Olrokk.

Ai-je besoin de voler pour jouer au contenu de fin de partie TBC Classic?

Pour la plupart, pas vraiment. Vous pouvez atteindre la plupart des zones avec une monture au sol, en particulier dans la phase un. Cependant, vous aurez besoin d’une monture volante pour certains contenus dans les phases ultérieures, ainsi que de la chaîne de quêtes d’initiation à Arcatraz.

Les donjons du donjon Tempest nécessiteront également le vol, Blizzard désactivant l’invocation dans Netherstorm et Tempest Keep.

Les druides peuvent-ils voler gratuitement dans TBC Classic?

Tout comme les paladins et les démonistes qui obtiennent leur monture de niveau 40 (30 en TBC) pour le coût d’un sort, les druides sont les mêmes en TBC avec un vol normal. Plutôt qu’une monture volante, cependant, ils gagneront une forme de vol, une forme volante instantanée à 60% exclusive à la classe.

Un aperçu du formulaire de vol Druid Epic pour les joueurs Elfe de la nuit.

Les druides pourront apprendre la forme de vol épique, cependant, le coût de 5000 g d’entraînement au vol épique est inclus dans le coût de la série de quêtes, un peu comme avec les paladins et les démonistes pour leurs sorts épiques de montage au sol.

Existe-t-il des montures volantes de boss dans TBC Classic?

Bien qu’il n’y en ait pas beaucoup, nous en avons un pour tenter notre chance. Comme mentionné ci-dessus, Ashes of A’lar est une telle chute. Vous devrez attendre la phase deux pour qu’il tombe dans Tempest Keep, cependant, le taux de chute terrible signifie que vous attendez peut-être jusqu’à Shadowlands Classic jusqu’à ce qu’il tombe enfin.

Crédit photo – Wowhead

Puis-je obtenir une monture volante classique TBC par réputation?

Trois réputations à TBC offriront aux joueurs des montures, bien qu’elles ne nous permettent pas d’obtenir une monture volante moins chère que nos vendeurs, nous pouvons en obtenir un avec un peu plus de style.

Aile du Néant:

Disponible lorsque Exalté avec Aile-du-Néant Acheté auprès du marchand de drake Hurlunk dans l’avant-poste de la corniche de l’Aile-du-Néant dans la vallée d’Ombrelune Coût: 200 g par monture, la première monture est gratuite. Vous aurez déjà besoin d’une monture volante pour faire la quête Vitesse: 280%

Expédition cénarienne:

Obtenu en atteignant l’Exalté avec la faction Acheté à Fedryen Swiftspear à Zangermarsh Coût: 2000g Vitesse: 280%

Garde-ciel Sha’tari:

Obtenu en atteignant Exalté avec Sha’tari Skyguard Acheté à Grella à l’avant-poste de Sha’tari Skyguard à Blackwind Landing dans la forêt de Terokkar Coût: 200g Vitesse: 280%

Le PvP / Arena a-t-il des montures volantes dans TBC Classic?

Si vous vous trouvez dans le top 0,5% des joueurs d’arène et à la fin de chaque saison, vous recevrez un charmant Drake-Néant blindé.

Comment obtenir la monture volante d’ingénierie dans TBC Classic

Deux montures volantes sont disponibles auprès de l’ingénierie. Une machine volante à 100% et une machine volante à 280% turbo. Vous devrez être ingénieur pour fabriquer et utiliser ces montures, alors assurez-vous de ne pas abandonner la profession au milieu de l’expansion car vous ne pourrez pas l’utiliser. Cependant, les deux montures sont liées lorsqu’elles sont utilisées, ce qui signifie que les ingénieurs peuvent les vendre à d’autres ingénieurs de la maison de vente aux enchères.

