WoW: TBC Classic Les moyens les plus rapides d’atteindre le niveau 70

Avec une nouvelle extension, vient plus de niveaux. Ne vous inquiétez pas, nous avons quelques options pour vous.

Normalement, lorsque vous vous dirigez vers une extension, l’idée est simple. Passez par le grand portail et faites toutes les quêtes. Travail fait, niveau maximum atteint, guidez-vous. Pour TBC, cependant, pourquoi ne pas essayer quelque chose d’un peu différent? Bien que la simple quête soit parfaitement bien, et nous donnerons quelques conseils pour l’optimiser, il existe d’autres moyens, dont l’un, en particulier, semble être très populaire.

Niveau 70 dans TBC Classic avec des quêtes

C’est une question assez simple. Passez de zone en zone, ramassez et complétez toutes les quêtes en chemin. Donc, pour un simple guide de quête, nous avons parcouru de nombreux guides en ligne pour la Horde et l’Alliance et nous sommes plutôt satisfaits de ceux que nous avons trouvés.

Pour l’Alliance et la Horde, nous pensons que Warcraft Tavern est la meilleure option. Ses guides sont faciles à suivre, mais donnent juste assez de détails pour que vous ne vous débattiez pas si vous n’avez qu’un seul moniteur.

Guide de mise à niveau classique Alliance 60-70 To

Guide de mise à niveau classique Horde 60-70 TBC

Ce sont vos guides de nivellement classiques et courants. Ils vous feront 70 dans un temps décent prêt pour votre aventure. Désormais, ces guides sont probablement le moyen le plus rapide de niveler en dehors du regroupement ou du renforcement.

Donjon Farming for Reputation

Quelque chose que vous apprendrez (espérons-le avant d’atteindre 70 ans), c’est que la réputation est importante à TBC. Je ne veux pas dire avec les autres joueurs, je veux dire avec les factions. Tous les donjons de mise à niveau ont une faction qui leur est associée, et tous nécessitent que vous soyez vénéré ou exalté pour obtenir certaines récompenses ou initiations. (plus d’informations à ce sujet ici).

Une autre chose que vous verrez à un moment donné dans TBC Classic, ce sont les gens, principalement des groupes de cinq donjons agricoles plutôt que des quêtes afin de pouvoir atteindre le plafond de réputation (honoré) via chaque donjon. Avec quelques tests sur la version bêta de TBC, on s’attend à ce que vous puissiez frapper honoré ou très proche avec chaque faction de donjon avant d’atteindre 60. De plus, si vous utilisez notre guide, vous réussirez même à terminer votre harmonisation de Karazhan.

Guide de commande des donjons:

Hellfire Ramparts x 1 pour la quête et l’entrée dans Blood Furnace > Fourneau de sang jusqu’à ce que vous atteigniez 61 et que vous soyez honoré avec Thrallmar (H) ou Honour Hold (A) > Ensuite, dirigez-vous vers les enclos aux esclaves, nous resterons ici jusqu’à 64/65 (vous passerez honoré avec l’expédition cénarienne) > Une fois que vous avez terminé, déplacez-vous vers Mana Tombs jusqu’à 65/66> Sethekk Halls jusqu’à 68 > maintenant nous voulons passer à l’harmonisation Karazhan > Vieux Hillsbrad > Salles Sethekk > Labyrinthe des ombres > Les Steamvaults jusqu’à ce que vous soyez vénéré avec Cenarion Expedition.

Toutes nos félicitations. Vous avez atteint le niveau 70. Maintenant, si vous voulez gagner beaucoup d’or (environ 5 -7k est supposé), revenez aux guides de quête ci-dessus et terminez toutes les quêtes. Avec cela, vous aurez suffisamment d’or pour votre monture volante épique.

Compléments clés pour le nivellement

Bien que nous ayons déjà rédigé un article dédié aux meilleurs addons TBC, nous pensons que le nivellement méritait une section spéciale. Vous trouverez ci-dessous une sélection d’addons «indispensables» pour la mise à niveau dans TBC Classic.

Questie – bien qu’un peu bogué dans le pré-patch, Questie est un incontournable pour TBC.

Atlas Loot – un excellent moyen de découvrir le butin de donjon avant d’entrer. Vous ne voudriez pas faire un donjon sans récompense, non?

Atlas – c’est comme Atlas Loot mais sans le butin, mais à la place, il a beaucoup de cartes.

Autionator – Vous aurez beaucoup d’objets dans votre inventaire, il sera donc bon d’avoir une alternative prête dans une grande ville pour tout vendre. Cet addon sera idéal.

GatherMate2 – GatherMate est la clé si vous voulez vous mettre au niveau des professions. Il suivra les nœuds sur la carte et facilitera la ferme.

TomTom – Ajoute des coordonnées à votre carte, ce qui vous sera utile si vous recherchez des quêtes délicates en ligne, car la plupart des gens laisseront des coordonnées simples (10.21, etc.)

Et c’est à peu près tout. Il n’y a pas de méthode de piratage super secrète pour le nivellement, il vous suffit de bien utiliser votre temps. Parmi les deux méthodes ci-dessus, la première vous permettra d’obtenir 70 fois plus rapidement en solo, bien que la méthode du donjon soit probablement plus rapide si vous avez un groupe de 5 personnes. De plus, le temps que vous économiserez à 70 répétitions de broyage est un énorme bonus.

