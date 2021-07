WoW toujours plein de PNJ de Blizzard Lawsuit Harasser, Influence

Le maréchal Afrasiabi est l’un des nombreux PNJ nommés en l’honneur d’Alex Afrasiabi qui est mentionné dans le procès d’Activision Blizzard. Capture d’écran : Blizzard / Kotaku

Hier, le Département californien de l’emploi et du logement équitables a déposé une plainte contre Activision Blizzard pour la culture prétendument omniprésente de l’entreprise en matière de harcèlement sexuel et de discrimination.

Avertissement de contenu : descriptions de harcèlement sexuel

La poursuite allègue que l’entreprise a une culture de travail toxique qui permet et protège les agresseurs. En réponse, Activision Blizzard a publié une déclaration niant les allégations selon lesquelles l’État de Californie incluait “des descriptions déformées, et dans de nombreux cas fausses, du passé de Blizzard”.

Mais il y a combien de temps était ce « passé » ?

Lorsque les horribles allégations contre Activision Blizzard ont été révélées, une partie du procès s’est révélée particulièrement flagrante. Selon la plainte, Alex Afrasiabi, directeur créatif de World of Warcraft, aurait été si notoire avec son comportement que son bureau a été surnommé la « Suite Crosby » – apparemment une faute d’orthographe de « Cosby » en référence au violeur présumé Bill Cosby. Ça lit:

Lors d’un événement d’entreprise (une convention annuelle appelée Blizz Con), Afrasiabi frappait les employées, leur disant qu’il voulait les épouser, tentant de les embrasser et mettant ses bras autour d’elles. C’était à la vue d’autres employés masculins, y compris des superviseurs, qui ont dû intervenir et lui retirer des employées. Afrasiabi était tellement connu pour harceler les femmes que sa suite a été surnommée la «Suite Crosby» d’après le violeur présumé Bill Crosby. Afrasiabi appelait également les femmes des noms péjoratifs lors d’événements d’entreprise. La conduite d’Afrasiabi était connue des dirigeants de Blizzard Entertainment, qui n’ont pris aucune mesure corrective efficace. J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, aurait eu plusieurs conversations avec Afrasiabi au sujet de sa consommation d’alcool et qu’il avait été « trop amical » envers les employées lors d’événements de l’entreprise, mais aurait donné à Afiasiabi une tape sur le poignet (c’est-à-dire des conseils verbaux) en réponse. à ces incidents.

La réponse d’Activision Blizzard aux allégations affirme que les incidents décrits ne reflètent pas les valeurs récentes de l’entreprise.

“L’image que le DFEH brosse n’est pas le lieu de travail de Blizzard d’aujourd’hui”, indique le communiqué.

Mais Afrasiabi a travaillé pour Blizzard pas plus tard qu’en juin 2020, lorsqu’il a apparemment quitté l’entreprise avec une mention apparemment minime, à la confusion des quelques fans qui ont remarqué son départ. En revanche, lorsque Jeff Kaplan – dont le temps chez Blizzard a eu une durée et une trajectoire similaires à celles d’Afrasiabi – a quitté l’entreprise, il a publiquement reconnu son départ.

Et bien qu’Afrasiabi soit parti, sa présence persiste toujours dans World of Warcraft. Kotaku a pu confirmer l’existence d’au moins deux PNJ qui continuent de porter son nom, en plus d’un certain nombre d’éléments qui lui font directement référence.

Le deuxième PNJ Afrasiabi confirmé est Lord Afrasastrasz dans le temple du Repos du ver. Capture d’écran : Blizzard / Kotkau

Les PNJ en question, le maréchal Afrasiabi et le seigneur Afrasastrasz, se trouvent respectivement dans la capitale de Stormwind et dans le temple du Repos du ver. En plus des PNJ, il existe un certain nombre d’objets nommés pour Afrasiabi, notamment le coupe-cigare de Fras Siabi, une hache rare et des objets de quête communs comme le tabac premium de Siabi. Le degré auquel un joueur peut rencontrer ces choses varie : l’inclusion de Stormwind est à l’écart, et bien que la référence Temple appartienne à un donneur de quête, elle concerne le contenu plus ancien de Wrath of the Lich King.

Depuis que la nouvelle a éclaté, les fans sur les forums de World of Warcraft préconisent que les références d’Afrasiabi soient supprimées ou renommées. Il existe un précédent pour Blizzard supprimant les PNJ faisant référence à des personnes problématiques. En 2020, Blizzard a supprimé deux PNJ nommés d’après le célèbre streamer WoW Swifty peu de temps après que l’ancien partenaire de Swifty l’ait accusé d’abus, bien que la société n’ait pas précisé si les deux étaient liés. Dans le cas d’Afrasiabi, les forums présentent des fils de discussion qui appellent Afrasiabi une “tache” sur la communauté WoW alors qu’en jeu, un joueur a laissé un panneau “Go Away” devant l’un de ses PNJ.

Afrasiabi a commencé chez Blizzard en 2004, travaillant comme concepteur de quêtes sur World of Warcraft. Parmi ses nombreux crédits, il a conçu la quête qui a engendré un mème WoW notoire, Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker. En 2014, il a été crédité en tant que directeur créatif de la cinquième extension de WoW, Warlords of Draenor. Il a également des crédits en tant que directeur créatif dans Battle for Azeroth et en tant que «leadership supplémentaire» dans Shadowlands.

Kotaku a contacté Blizzard pour commenter, mais il n’a pas répondu à temps pour la publication.