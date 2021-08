WoW : tout arrive sur TBC Classic en phase 2

C’est enfin l’heure de notre premier drop de contenu dans TBC Classic, et c’est plein de contenu.

La phase 2 de TBC va lier tout le contenu qui était en direct lorsque TBC a été lancé sous sa forme originale, mais a été omis pour Classic. Nous aurons les raids de niveau 5, de nouveaux hubs de quêtes quotidiennes, des lunettes d’ingénierie et bien plus encore ! Dans ce guide, nous examinerons tout ce qui est nouveau confirmé.

Remarque : Ce guide sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront confirmées.

Choses à venir avant la phase 2

Annoncé à l’origine dans le cadre de la sortie de la phase 2, Blizzard a décidé de supprimer quelques éléments de contenu plus tôt.

Mardi 31 août :

L’outil LFG sera disponible, susceptible d’aider les joueurs à trouver des groupes avant la sortie des deux nouveaux raids. Guild Banks, une fonctionnalité que beaucoup de gens ont été surpris de ne pas voir lancée aux côtés de TBC Classic. Les lunettes d’ingénierie, un autre élément supprimé de TBC Classic Phase 1, probablement parce qu’elles sont beaucoup trop puissantes. Dans la phase 2, ils seront probablement toujours le meilleur casque pour de nombreuses classes, bien que la plupart des gens n’échangeront pas de profession contre cela. Druid Swift Flight Form, les druides auront enfin accès à une chaîne de quêtes pour débloquer leur forme de vol à 280%. La saison 1 de l’arène entrera dans sa dernière semaine avant d’entrer dans l’intersaison une semaine plus tard

Mardi 7 septembre :

La saison 1 de l’arène se terminera, le PvP entrant dans une période d’intersaison avant le début de la saison 2

Mercredi 15 septembre :

Deux nouveaux raids

C’est vrai, les gars. SSC et Tempest Keep (The Eye) viendront dans la phase 2 nous donnant le niveau 5. Les deux raids sont à 25 joueurs, ce qui signifie que nous en avons fini avec des groupes de raids plus petits de 10 joueurs avec le niveau 5. Des deux raids, le plus grand est Serpentshrine Caverne, avec six boss dans le raid. Le plus petit des deux, Tempest Keep, ne comporte que les quatre boss.

Le nouveau raid ouvre aux joueurs des largages de butin de niveau 5, ce qui faisait à l’origine partie de la version TBC, cependant, Blizzard a décidé de supprimer progressivement ce contenu initial cette fois. Blizzard a confirmé que chaque boss qui laisse tomber des objets de niveau en laissera désormais deux chacun, plutôt que celui attendu. Une amélioration par rapport au niveau 4.

Arène Saison 2

La saison 2 tombera en même temps que le patch, mettant fin à la saison 1 et à son intersaison. La nouvelle saison apportera de nouvelles récompenses, une monture et une chance de remonter l’échelle de l’arène.

Contenu quotidien Ogri’la et Sha’tari Skyguard ajouté

Deux nouveaux hubs de quêtes quotidiennes seront mis à la disposition des joueurs, après l’achèvement d’un ensemble de pré-quêtes. Lesdites pré-quêtes sont disponibles avant la sortie, vous pouvez donc prendre une longueur d’avance en les déverrouillant tôt.

Crédit image – Wowdb – Malheureusement, vous ne verrez plus aucun Pandaran rouler avant quelques années.

Le Sha’tari Skyguard est la faction que la plupart des gens attendront, étant donné qu’ils débloqueront l’accès à une nouvelle monture (illustré ci-dessus). Ils ont également quelques babioles, des capes, des animaux domestiques et un tabard. Vous pouvez voir la liste complète des objets et des quêtes quotidiennes ici.

Quant aux deux factions. Ogri’la donnera accès à une multitude d’objets via une nouvelle monnaie « Apexis Shards » ; cet équipement est principalement un moyen pour les nouveaux joueurs de rattraper leur retard, plutôt que d’être un moyen de gagner un butin de haut niveau. La liste complète des équipements disponibles et le coût des articles, ici.

Le reste

Le reste est principalement constitué de corrections de bugs, malheureusement. Nous pouvons avoir des changements non documentés, car ceux-ci ont toujours tendance à passer. Mais pour l’instant, ce n’est qu’une longue liste de corrections de bugs. Vous pouvez consulter la liste complète dans le post officiel de Blizzard ici.

