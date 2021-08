WPP acquiert la société de technologie d’IA Satalia

L’acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance accélérée de WPP

WPP a annoncé l’acquisition de Satalia, une société technologique proposant des solutions d’intelligence artificielle (IA) à ses clients. L’acquisition est alignée sur la stratégie de croissance accélérée de WPP et sur son approche ciblée des fusions et acquisitions pour s’appuyer sur les capacités existantes dans des domaines de croissance tels que l’expérience, le commerce et la technologie, a déclaré l’agence.

Satalia est un nom dans l’IA d’entreprise dont les clients incluent BT, DFS, DS Smith, PwC, Gigaclear, Tesco et Unilever. Combinant l’apprentissage automatique et l’optimisation, il construit des technologies qui aident les clients à transformer leurs stratégies commerciales et à améliorer radicalement l’efficacité opérationnelle. La société a été fondée par le PDG Daniel Hulme en 2008, qui a plus de 20 ans d’expérience en IA, ayant obtenu sa maîtrise et son doctorat en IA à l’UCL où il est actuellement entrepreneur en résidence. Il est également conférencier à l’Institut Marshall de la LSE et occupe des postes consultatifs dans les secteurs privé et public.

Satalia rejoindra Wunderman Thompson Commerce et renforcera la proposition technologique du cabinet de conseil en commerce électronique mondial. Il servira également de plaque tournante de l’expertise en IA pour toutes les agences WPP. En plus de son rôle de PDG de Satalia, Satalia deviendra directeur de l’IA de WPP, travaillant en étroite collaboration avec le directeur de la technologie de WPP et les agences WPP pour promouvoir les capacités d’IA dans l’ensemble de l’entreprise et aider à façonner la stratégie d’IA de WPP, y compris la R&D, l’éthique de l’IA, les partenariats , talents et produits.

« Les progrès technologiques révolutionnent la façon dont les gens vivent, travaillent et font leurs achats, la façon dont les marques sont mises sur le marché et la façon dont les produits et services sont fournis. Les clients recherchent des solutions de bout en bout qui exploitent ces technologies pour développer leur entreprise. Je suis ravi d’accueillir Daniel et l’équipe de Satalia au sein de WPP alors que nous continuons à renforcer notre offre aux marques mondiales », a déclaré Mark Read, PDG de WPP.

