Wrap de marché: Bitcoin se dirige vers 61 000 $ avant l’expiration des options

Le bitcoin a atteint 61 000 $ jeudi, bien que dans une fourchette de négociation agitée. Les analystes ont des opinions mitigées sur l’orientation à court terme du prix de la BTC, qui a augmenté d’environ 2% au cours des dernières 24 heures.

Mercredi, le président salvadorien Nayib Bukele a tweeté que son gouvernement avait « acheté la baisse », ajoutant 420 BTC supplémentaires au trésor, l’équivalent d’environ 25 millions de dollars. Cet achat était l’une des raisons du rebond des prix d’aujourd’hui. Le prix du Bitcoin a grimpé au cours des derniers jours après avoir échoué à maintenir le record historique d’environ 66 900 $ la semaine dernière.

« Certains pensent que ce qui se passe est un processus d’équilibrage rapide et une préparation avant la poussée vers de nouveaux sommets, tandis que d’autres pensent que c’est le début d’une correction plus large qui portera BTC à 45 000 $ à 50 000 $ », a écrit l’analyste de FxPro Alex Kuptsikevich, dans un e-mail à CoinDesk. Kuptsikevich a également mentionné que les indicateurs de prix techniques se retirent des niveaux de surachat, ce qui pourrait réduire les chances d’une correction durable.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 61 471 $, + 3,82 % Ether (ETH) : 4 274 $, + 6,64 % S&P 500 : 4 596 $, + 0,98 % Or : 1 798 $, + 0,09 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,56 %

D’autres analystes sont prudemment optimistes et s’attendent à ce que le repli actuel suscite un plus grand intérêt des acheteurs pour le reste de l’année. « Nous pensons que le commerce à risque va s’accélérer au quatrième trimestre … [B]Parce que la crypto a la plus grande volatilité, nous sommes extrêmement optimistes sur ce que la crypto fera », a déclaré Eddie Ghabour, associé directeur de Key Advisors Group, lors d’une interview avec CoinDesk

« Malgré cette baisse rapide par rapport aux sommets, le marché semble relativement calme et peut-être même légèrement optimiste qu’il ne s’agit que d’une baisse avant un rallye plus important vers la fin de l’année », a écrit la société de trading crypto QCP Capital dans une annonce de Telegram.

Expiration de l’option Bitcoin

Un total de 3,1 milliards de dollars d’options BTC devrait arriver à échéance vendredi, ce qui pourrait être une source de volatilité. Actuellement, les contrats de volume les plus élevés se situent autour du prix d’exercice de 60 000 $, les appels l’emportant sur les options de vente.

Les call (position haussière) donnent à l’acheteur d’options le droit d’acheter l’actif sous-jacent à l’avenir à un prix prédéterminé, tandis que les puts (position baissière) donnent le droit de vendre.

« Longue [traders] en bénéficierait si la BTC maintenait les niveaux actuels [around $60K] et le volume des options de vente reste modéré », a écrit FundStrat dans un bulletin d’information de jeudi.

L’éther surpasse

L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, est revenu au-dessus de 4 000 $ jeudi. L’ETH a augmenté d’environ 4% au cours des dernières 24 heures, prolongeant sa surperformance par rapport au BTC.

Le graphique ci-dessous montre le ratio ETH/BTC, qui teste actuellement une résistance de 0,069 – un niveau où l’éther était auparavant en retard sur le bitcoin. Cependant, les indicateurs suggèrent que le ratio n’est pas encore suracheté, ce qui signifie que l’ETH/BTC pourrait encore augmenter vers 0,08 au cours des prochains jours.

Bilan des Altcoins

Dogecoin (DOGE) atteint son plus haut niveau depuis deux mois alors que le shiba inu (SHIB) est à la traîne : Deux des pièces meme les plus populaires se disputent la neuvième place sur la liste des meilleurs actifs numériques par capitalisation boursière. Certains commerçants profitent de l’action en prenant des transactions sur spread. Jusqu’à présent, les tendances divergentes des prix aident DOGE à consolider sa position de neuvième plus grande pièce, a rapporté Omkar Godbole de CoinDesk.SHIB attire les traders de momentum : « Je suis [trading SHIB] à cause des changements d’élan que vous voyez dans l’espace crypto, mais c’est de l’argent que je suis prêt à perdre et à le faire descendre à zéro », a déclaré Ghabour de Key Advisors Group lors d’une interview avec CoinDesk. Les traders Momentum entrent et sortent des transactions en fonction de la force ou de la faiblesse des tendances des prix.Polkadot (DOT) résout les problèmes de blockchain : « Polkadot présente une forte opportunité d’investissement étant donné que la technologie a été développée pour résoudre les problèmes inhérents à la blockchain », a écrit Richard Byworth, PDG de la société de recherche crypto EQONEX dans un e-mail à CoinDesk. Les tendances d’adoption peuvent être observées à partir de l’utilisation et du comportement sur le framework Substrate, qui peut fournir une base pour les tendances d’adoption attendues sur la version en direct de Polkadot ou du réseau principal. Par exemple, du 12 juillet au 11 octobre, les transferts quotidiens (l’acte d’envoyer des fonds d’un compte à un autre) ont dépassé en moyenne 10 000, indiquant une augmentation significative de l’adoption du réseau, selon un rapport d’EQONEX.

Nouvelles pertinentes

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Dogecoin (DOGE) : +26%Polygone (MATIC) : +13%EOS : +5%

Perdants notables :

Le Graphique (GRT) : -3%Aave (AAVE) : -1,89 %