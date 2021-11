Wrap de marché: Bitcoin se maintient au-dessus de 60 000 $ après l’annonce de la baisse de la Fed

Le bitcoin s’est échangé mercredi dans une fourchette de prix instable alors que les commerçants réagissaient aux plans de la Réserve fédérale américaine de réduire ses 120 milliards de dollars d’achats d’obligations par mois.

Le montant sans précédent des achats de la Fed dans le cadre de son plan de relance monétaire connu sous le nom d’assouplissement quantitatif (QE) a fourni un vent arrière pour les actifs financiers, tels que les crypto-monnaies, jugés risqués par le marché. Mais une liquidité plus faible en raison de la réduction pourrait encourager les investisseurs à réduire leur exposition à la cryptographie et à d’autres risques.

Le prix du bitcoin a chuté d’environ 5% lors de l’annonce du Comité fédéral de l’open market de la Fed dans sa déclaration post-réunion, mais les acheteurs n’ont pas tardé à intervenir autour du niveau de soutien de 60 000 $.

Les analystes restent optimistes sur les crypto-monnaies, mais certains ont souligné la baisse du volume des transactions comme signe d’un ralentissement de la dynamique haussière des prix.

« Nous n’avons même pas encore vu d’épisode de FOMO (peur de manquer), donc la partie la plus nette du rallye est à venir », a écrit Alex Kuptsikevich, analyste chez FxPro, dans un e-mail à CoinDesk. « Malgré les performances très lentes de BTC ces derniers jours, ce qui attire toujours l’attention, c’est le support apparent des creux », a écrit Kuptsikevich.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 62 997,19 $, -0,64 % Ether (ETH) : 4 630,40, + 2,78 % S&P 500 : 4 660,57, + 0,65 % Or : 1 772,56, -0,83 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,596 %

Rassemblement de Bitcoin sur un faible volume de transactions

Le volume des transactions sur le marché au comptant du bitcoin a continué de baisser malgré la hausse des prix du bitcoin au cours du mois dernier. Le graphique ci-dessous montre le volume moyen des transactions BTC sur sept jours, en baisse de près d’un milliard de dollars par rapport à la semaine précédente, selon les données compilées par Arcane Research.

Mais certains analystes s’attendent à une activité commerciale plus élevée si la BTC se redresse jusqu’à la fin de l’année.

« Le volume des échanges a considérablement diminué depuis que le bitcoin a atteint un niveau record le 20 octobre, et il devrait augmenter considérablement si le bitcoin doit bientôt remettre en question son niveau record », a écrit Arcane dans un rapport mercredi.

Le trading a également été relativement calme sur l’échange de crypto Coinbase au cours de la semaine dernière, BTC représentant 21% du volume total. Cependant, la société a noté que l’activité commerciale commence à augmenter dans les crypto-monnaies alternatives (altcoins) alors que les prix du bitcoin stagnent.

« Les volumes d’éther (ETH) ont également augmenté à 18,51 %, reléguant SHIB à la troisième place », a écrit Coinbase dans une newsletter aux clients institutionnels, faisant référence à la pièce shiba inu. « Il est possible d’envisager un scénario dans lequel l’ETH dépassera à nouveau BTC en termes de volumes à l’approche de la fin de l’année si ce récit prend de l’ampleur. »

Bilan des Altcoins

Les pièces de couche 2 prospèrent alors que les coûts d’Ethereum augmentent: Les frais moyens sur Ethereum ont augmenté de 2 300 % depuis fin juin et sont maintenant de 56 $. Cela semble conduire les investisseurs vers les pièces associées aux produits de couche 2 qui facilitent les transactions plus rapides et moins chères, et celles des chaînes de blocs programmables rivales, a rapporté Omkar Godbole de CoinDesk. Cela a permis au jeton SOL de Solana, dont le prix a bondi de 13% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 234 $, de dépasser l’ADA de Cardano comme la cinquième plus grande crypto-monnaie, selon CoinGeckio. Dans le même temps, le jeton DOT de la blockchain Polkadot à contrat intelligent a également atteint un sommet historique de 53,37 $ tôt mercredi.Le PDG de la Fondation EOS déclare : « EOS, tel qu’il est, est un échec : » Mercredi, lors d’un événement virtuel, Yves La Rose, PDG de la Fondation EOS, a affirmé que la devise native du protocole EOS blockchain, EOS, était « un investissement terrible », a rapporté Andrew Thurman de CoinDesk. Le discours de La Rose blâme en grande partie le bailleur de fonds et ancien développeur Block.one, sur lequel le projet ne s’appuiera plus pour s’orienter. Il a également déclaré qu’EOS était « victime de son propre succès » et qu’il était dans la position de « devoir répondre à des attentes extrêmes car il collectait des sommes extrêmes ».Kraken ne répertorie pas SHIB : L’échange de crypto-monnaie Kraken n’a pas réussi à répertorier le jeton mème populaire SHIB sur son échange après avoir promis de le faire sur Twitter, a rapporté Muyao Shen de CoinDesk. Dans un tweet de lundi, l’échange a déclaré que s’ils obtenaient 2 000 « j’aime », il répertorierait shiba inu mardi. Cependant, au moment de la presse mercredi, SHIB n’est toujours pas disponible pour acheter et vendre sur Kraken malgré le tweet ayant plus de 77 000 likes. Le manque d’action de Kraken a déclenché la colère sur les réseaux sociaux, avec un utilisateur tweetant, « [Y]Vous m’avez perdu en tant que client à vie maintenant.

Nouvelles pertinentes

Un rapport de JPMorgan indique que les CBDC peuvent faire économiser aux entreprises 100 milliards de dollars par an en coûts transfrontaliers. Riot Blockchain augmente ses prévisions de hachage de 11,7% pour 2022. Direxion retire sa demande de contrats à terme sur Bitcoin à court terme. La CBDC de Chine a été utilisée pour 9,7 milliards de dollars de transactions. Vente secondaire

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Polygone (MATIC) : +5,51%XRP (XRP) : +5,19 %Polkadot (DOT) : +4,84%

Perdants notables :

Dogecoin (DOGE) : -2,34%The Graph (GRT) : -1,64%EOS (EOS : -1,42%Chainlink (LINK) : -1,4%