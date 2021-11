Wrap de marché: la vente de crypto-monnaie se stabilise au milieu des préoccupations fiscales américaines

Les crypto-monnaies étaient pour la plupart en baisse mardi, certains commerçants ayant réagi à la signature du projet de loi sur les infrastructures américain contenant une exigence controversée de déclaration de taxe cryptographique.

Le projet de loi obligerait tous les courtiers en crypto à déclarer les transactions en vertu du code fiscal actuel. Les partisans de l’industrie craignaient que la définition ne soit trop large, impliquant des entités telles que des mineurs et d’autres parties qui ne facilitent pas réellement les transactions, a rapporté Nelson Wang de CoinDesk.

« Nous avons vu le projet de loi sur les infrastructures américain être signé, ce qui a déclenché une vente massive des commerçants préoccupés par la réglementation et la fiscalité » pour les monnaies numériques, a noté Hayden Hughes, PDG de la plate-forme de stratégie crypto Alpha Impact, dans le bulletin d’information de Seeking Alpha du mardi. .

Le prix du Bitcoin a chuté d’environ 5% au cours des dernières 24 heures, bien que le prix se soit par la suite stabilisé autour du niveau de support de 60 000 $. Les indicateurs techniques suggèrent que le BTC est survendu, ce qui pourrait favoriser un bref rebond des prix pendant les heures de négociation en Asie.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 60 128,20, -5,96 % Ether (ETH) : 4 234,64, -7,55% S&P 500 : 4 700,90, + 0,39 % Or : 1 850,62, -0,62 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1 637 %

« La vente de Bitcoin l’a ramené à des niveaux vus pour la dernière fois il y a 10 jours; à peine un plongeon, plus une correction du rallye de plusieurs mois », a écrit Nicholas Cawley, analyste chez DailyFX, dans un e-mail à CoinDesk.

Si les niveaux de support actuels se maintiennent, Cawley s’attend à ce que BTC atteigne finalement un nouveau record historique au cours des prochaines semaines.

L’« extrême cupidité » s’estompe

L’indice Bitcoin Fear & Greed commence à chuter depuis son plus haut niveau depuis septembre, ce qui suggère que l’optimisme extrême des acteurs du marché commence à s’estomper.

« Après le crash du bitcoin aujourd’hui, l’indice connaîtra probablement une baisse substantielle, mais cela est courant sur les marchés haussiers et n’implique pas nécessairement que le spectacle est terminé pour le moment », a écrit Arcane Research dans un rapport de mardi.

Le retrait de Bitcoin a également déclenché une volatilité intrajournalière plus élevée, ce qui pourrait signifier que les acheteurs et les vendeurs sont incertains de l’orientation future des prix. BTC a négocié dans une fourchette comprise entre 57 000 $ et 69 000 $ au cours de la semaine dernière.

Crypto légèrement suracheté

« L’espace crypto est maintenant légèrement suracheté », a déclaré Santiago Espinosa, stratège chez MRB Partners, une société de recherche en investissement, lors d’une interview avec CoinDesk. Le graphique ci-dessous montre l’indicateur de dynamique cyclique de MRB, qui a augmenté par rapport aux niveaux de survente du mois dernier.

Espinosa a déclaré que la prise de risque dans les crypto-monnaies a été fortement incitée par des mesures de relance monétaire et budgétaire extrêmes. Cela pourrait signifier que les crypto-monnaies ont encore de la marge pour augmenter et éventuellement atteindre des niveaux de surachat extrêmes.

Pour l’instant, « je pense que tant que les taux d’intérêt réels ne deviennent pas restrictifs, le récent rallye dans cet espace spéculatif a des jambes », a déclaré Espinosa.

Bilan des Altcoins

Voyager Digital lance une carte de débit liée à l’USDC : La plate-forme de crypto-monnaie Voyager Digital lance une carte de débit liée à l’USDC, a rapporté Michael Bellusci de CoinDesk. La carte paiera jusqu’à 9 % de récompenses annuelles sur tous les avoirs USDC de 100 $ ou plus, payables mensuellement aux titulaires de carte. Il n’inclura pas non plus de frais annuels et de blocage des actifs pour gagner des récompenses et les utilisateurs pourront accéder à leurs actifs via des guichets automatiques.La chaîne d’approvisionnement rencontre les NFT : MultiChain, l’une des premières plates-formes de blockchain à explorer les façons dont les entreprises pourraient bénéficier de la technologie cryptographique, adapte les jetons non fongibles (NFT) aux besoins des entreprises boutonnées, a rapporté Ian Allison de CoinDesk. Coin Sciences a intégré la prise en charge des NFT avec la sortie de MultiChain 2.2. Ce n’est pas la seule plate-forme blockchain d’entreprise à avoir remarqué les aspects pratiques de l’utilisation des NFT. IBM et Fabric ont également travaillé sur des NFT d’entreprise.Le navigateur Brave lance des portefeuilles crypto intégrés : Le navigateur de Brave a un portefeuille crypto intégré grâce à une mise à jour mardi, a rapporté Danny Nelson de CoinDesk. L’ajout d’un portefeuille natif est un jeu évident pour Brave Software, Inc., soucieux de la cryptographie, qui affirme avoir 42 millions d’utilisateurs actifs par mois. Brave Wallet, qui est auto-gardien – ce qui signifie que les utilisateurs du portefeuille détiennent leurs clés privées – permet des achats de jetons via Wyre, suit les performances du portefeuille, échange une large gamme de jetons et stocke des jetons non fongibles.

Nouvelles pertinentes

VanEck Bitcoin Futures ETF « XBTF » est lancé sur CBOE Exchange Le directeur financier de Twitter déclare que l’achat d’actifs cryptographiques « n’a pas de sens pour le moment »

Autres marchés

Tous les principaux actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en baisse.

Perdants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Litecoin (LTC) : -12,54 %Algorand (ALGO) : -11,89 %Le graphique (GRT) : -11,21%