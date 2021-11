Wrap du marché: Bitcoin Rangebound alors que les traders s’attendent à un mois de novembre fort

Bitcoin s’est échangé dans une fourchette étroite au cours des derniers jours. Il semble que le sentiment haussier extrême commence à se refroidir après que BTC a atteint son plus haut niveau historique d’environ 66 900 $ il y a deux semaines. Pour l’instant, les traders se préparent pour un mois de novembre solide et s’attendent à des rendements cryptographiques positifs d’ici la fin de l’année.

Néanmoins, certains analystes prévoient un léger recul alors que l’intérêt ouvert augmente sur le marché à terme du bitcoin. « [Rising open interest] est généralement un signal baissier car cela signifie qu’il y a plus de levier dans le système – cela augmente les chances d’un événement de liquidation où les commerçants sont obligés de vendre et les prix chutent », Marcus Sotiriou, un commerçant chez le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock, a écrit dans un e-mail à CoinDesk.

« Outre l’intérêt ouvert, l’euphorie observée à la suite de la hausse des pièces meme la semaine dernière, notamment SHIB, pourrait contribuer à un effet de levier à court terme, en raison de l’augmentation du nombre de commerçants de détail », a écrit Sotiriou.

À l’occasion du jour des élections américaines, un jour férié de la société CoinDesk, Market Wrap ne sera pas publié mardi.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 61 135,37 $, + 0,55 % Ether (ETH) : 4 355,40, + 2,38 % S&P 500 : 4 613,67, + 0,18 % Or : 1 793,47, + 0,74 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,56 %

Force saisonnière du bitcoin

Bitcoin a tendance à gagner 11%-18% au quatrième trimestre, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles certains analystes ont maintenu leurs perspectives haussières sur les prix des cryptos pour le reste de l’année. Il semble que BTC ait suivi un modèle saisonnier avec une vente massive plus tôt cette année et un mois de septembre volatil, bien que la baisse ait été limitée car les commerçants sont entrés pour acheter sur les creux.

Malgré les fluctuations brutales des prix, la tendance haussière à long terme du bitcoin reste intacte. Et généralement, les analystes considèrent les crypto-monnaies comme un investissement de démarrage. « Crypto est toujours sous-détenu et il y a encore un grand manque de connaissances », mais l’industrie gagne rapidement du terrain parmi les investisseurs professionnels, a écrit la société de trading crypto QCP Capital dans un chat Telegram.

Mardis haussiers

Voici une autre statistique intéressante pour les traders. CoinDesk Research a analysé les rendements quotidiens moyens de Bitcoin depuis 2010 et a constaté que le mardi est le jour le plus haussier de la semaine, suivi du mercredi.

Les rentrées de fonds crypto ralentissent

Les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré un total de 288 millions de dollars d’entrées au cours de la semaine qui s’est terminée vendredi dernier, selon un rapport publié lundi par CoinShares. C’est en baisse par rapport au record de 1,47 milliard de dollars la semaine précédente, mais cela a contribué à porter les entrées à 8,7 milliards de dollars depuis le début de l’année.

Comme la semaine précédente, la majorité des nouveaux investissements ont été investis dans des fonds liés au bitcoin, à environ 269 millions de dollars.

La diminution des flux a coïncidé avec une pause du marché alors que le bitcoin (BTC) a atteint son plus haut historique de 66 974 $ le 20 octobre, mais a reculé la semaine dernière.

Les jetons meme se sont ralliés en octobre

Les jetons mèmes populaires ont enregistré des gains importants en octobre alors que le sentiment du marché des crypto-monnaies s’améliorait, a rapporté Lyllah Ledesma de CoinDesk. Le gain de 765% de la pièce sur le thème du chien SHIB en octobre en a fait la crypto-monnaie la plus performante du mois parmi celles dont la capitalisation boursière déclarée est d’au moins 10 milliards de dollars.

Et jeudi dernier, le dogecoin a atteint son plus haut niveau depuis le 20 août, s’échangeant à près de 0,30 $. Il a terminé le mois avec une capitalisation boursière de 36 milliards de dollars.

Au sein du CoinDesk 20, un groupe de 20 actifs numériques organisés, les pièces les plus performantes en octobre étaient MATIC de Polygyon, qui a grimpé de 56% ; DOT de Polkadot, en hausse de 36 % ; et l’éther d’Ethereum (ETH), qui a augmenté de 30 %.

Bilan des Altcoins

Les développeurs et investisseurs d’avalanches forment un fonds d’investissement de 200 millions de dollars : Un groupe d’anciens employés d’Ava Labs et de la Fondation Avalanche a lancé « Blizzard », un fonds de capital-risque et d’incubation axé sur AVAX, a rapporté Andrew Thurman de CoinDesk. Le fonds a levé 200 millions de dollars dans un investissement initial qui comprenait la participation de la Fondation Avalanche, Ava Labs et Polychain Capital, entre autres. Le fonds investira dans des projets à un stade précoce à travers l’écosystème Avalanche, y compris la finance décentralisée, les jetons non fongibles, les jetons sociaux et plus encore.La startup DeFi Notional lance la mise à niveau V2 : La startup de prêt de crypto-monnaie à taux fixe Notional a lancé sa mise à niveau V2 dans le but de renforcer sa présence dans la finance décentralisée (DeFi), a rapporté Eli Tan de CoinDesk. La société a déclaré que la nouvelle itération de sa plate-forme a amélioré la sécurité et la liquidité. Notional, qui a clôturé un cycle de financement de série A de 10 millions de dollars en avril, propose une dette à taux fixe à l’aide d’un teneur de marché automatisé en chaîne (AMM) pour permettre aux utilisateurs d’emprunter des pièces en USD (USDC) et des DAI jusqu’à un an et des bitcoins (wBTC ) et de l’éther (ETH) jusqu’à six mois.Les développeurs de jetons SQUID quittent le projet après le plantage du jeton : Les développeurs à l’origine d’un jeton SQUID à gagner inspiré de l’émission « Squid Game » de Netflix ont quitté le projet après que le prix a chuté à près de zéro, a rapporté Muyao Shen de CoinDesk. Le projet a gagné en popularité instantanément après sa sortie et a augmenté de plus de 35 000 % en seulement trois jours malgré plusieurs drapeaux rouges. Au moment de mettre sous presse, le site Web officiel du projet et son compte sur Medium étaient en panne et le compte a été temporairement restreint par Twitter pour « activité inhabituelle ».

Nouvelles pertinentes

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Polkadot (DOT) : +16%Chainlink (LINK) : +5.25%Aave (AAVE) : +4.36%Uniswap (UNI) : +4.2%

Perdants notables :

Le Graphique (GRT) : -1,57%Bitcoin Cash (BCH) : -1,53%Stellaire (XLM) : -1,05%