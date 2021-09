Wrap du marché : Bitcoin se stabilise après la vente de l’interdiction de crypto en Chine ; Volatilité pour rester élevée

Bitcoin se stabilise au-dessus du niveau de support de 40 000 $ après que la dernière interdiction de crypto en Chine a déclenché une vente immédiate. Le BTC a baissé d’environ 11% au cours de la semaine dernière, contre une baisse de 15% de l’éther au cours de la même période. Les analystes s’attendent à ce que la volatilité reste élevée compte tenu des obstacles réglementaires.

Les jetons d’échange, en particulier ceux avec une grande part d’utilisateurs chinois, ont également été vendus vendredi. Le jeton de Huobi a baissé d’environ 23% au cours des dernières 24 heures et le jeton de FTX a baissé de 12% au cours de la même période.

« Environ 10 % des volumes mondiaux de bitcoins proviennent d’OKEX et de Huobi ; La réglementation chinoise a ramené ce chiffre de 30% en 2019 », a écrit vendredi James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares, dans un article sur LinkedIn. Il a ajouté que la répression de vendredi ne devrait pas avoir d’impact majeur sur les prix des cryptos dans l’ensemble.

Pourtant, certains analystes ont souligné l’importance de la réglementation chinoise. “D’un coup, effectivement, une personne sur sept dans le monde est désormais officiellement exclue du marché des actifs cryptographiques”, a écrit Simon Peters, analyste chez eToro, dans un e-mail à CoinDesk. “Jusqu’à présent, la cryptographie était bien établie dans la région, faisant de son exclusion totale un événement important.”

Et la pression réglementaire n’est pas nouvelle pour les marchés de la cryptographie. Les analystes et les commerçants continuent de suivre les mesures de répression gouvernementales, qui se produisent généralement pendant les périodes de négociation volatiles.

“Ce n’est pas la première fois qu’une telle annonce vient de Chine, car elle avait adopté des mesures punitives similaires en 2013, puis à nouveau en 2017, à la suite de l’engouement pour les ICO (offre initiale de pièces de monnaie)”, a écrit FundStrat, une société de conseil mondiale. dans un rapport vendredi.

Derniers prix

Bitcoin (BTC), 42 426 $, -5,2 % Ether (ETH), 2 913 $, -7,3 % S&P 500 : + 0,2 % Or : 1 747 $, + 0,2 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,456 %

La répression des cryptos en Chine

La Banque populaire de Chine a publié une liste d’activités interdites qui en incluaient certaines auparavant dans la zone grise de la réglementation, tandis que la Commission nationale du développement et de la réforme a établi un plan pour éliminer complètement l’exploitation minière, rapporte Eliza Gkritsi de CoinDesk.

L’avis interdisait aux banques et autres institutions financières d’offrir des services liés à la cryptographie. En outre, les régulateurs ont déclaré qu’ils souhaitaient établir un mécanisme d’alerte précoce et d’arrêt du « battage publicitaire » dans les activités de trading et d’extraction de crypto.

Le minage de crypto doit être considéré comme une industrie « obsolète », selon les régulateurs. Aucun nouveau projet n’est autorisé et les projets existants auront le temps de se terminer.

Vendredi, Muyao Shen de CoinDesk a interrogé des experts qui ont déclaré que la dernière interdiction de crypto en Chine était son action la plus sévère. Lire la suite ici.

Les mineurs quittent la Chine

Les mineurs ont fui la Chine dans les mois qui ont précédé la dernière interdiction de la cryptographie. Le graphique ci-dessous montre la migration des mineurs de crypto vers le Kazakhstan, les États-Unis, l’Argentine et d’autres pays.

“Le Kazakhstan a été l’un des plus grands bénéficiaires de l’approche contradictoire de longue date de la Chine en matière de crypto-minage”, a écrit FundStrat. “Avec un coût d’environ 0,03 $ à 0,04 $ par kW/h (selon le taux de change tenge-dollar), les tarifs de l’électricité au Kazakhstan sont parmi les moins chers au monde”, a ajouté FundStrat.

Ether au support critique

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, est tombée sous le niveau de support de 3 000 $ vendredi. L’ETH a baissé d’environ 8% au cours des dernières 24 heures, contre une baisse de 5% du BTC au cours de la même période.

Les acheteurs devront défendre le support au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, actuellement à 2 735 $, pour reprendre le rallye depuis juillet. En cas de rupture, l’ETH devra éviter de tomber en dessous de 2 600 $, où une majorité de longues liquidations pourraient se produire, comme indiqué dans le Market Wrap de la semaine dernière.

Le fait de ne pas maintenir le support pourrait déclencher une nouvelle baisse vers 2 000 $, bien que les acheteurs à court terme puissent rester actifs compte tenu des signaux de survente sur les graphiques.

Sur une note connexe, le graphique ci-dessous montre que les volumes de négociation d’ETH ont dépassé BTC sur l’échange Coinbase la semaine dernière.

De plus, “SOL s’est fermement établi comme le numéro trois, ADA reste également un contributeur important aux volumes globaux, tandis qu’ALGO a rattrapé son retard de la semaine précédente”, a écrit Coinbase dans une newsletter aux clients institutionnels vendredi, faisant référence aux devises liées aux protocoles Solana, Cardano et Algorand.

Bilan des Altcoins

La SEC fait allusion à la sonde Tether : La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pourrait enquêter sur Tether and Tether Operations Limited, rapporte Nikhilesh De de CoinDesk. La SEC a déclaré qu’elle ne publierait pas d’enregistrements autour de Tether, car ils ont été collectés à des fins d’application, selon une réponse de la Freedom of Information Act (FOIA) à un rédacteur de The New Republic. « Nous retenons les enregistrements susceptibles de répondre à votre demande en vertu de 5 USC § 552(b)(7)(A). Cette exemption protège contre la divulgation des dossiers compilés à des fins d’application de la loi, dont la divulgation pourrait raisonnablement être susceptible d’interférer avec les activités d’application », indique la réponse. La réponse de la SEC a également déclaré que la rétention des dossiers pour l’exemption de l’application de la loi ne signifie pas nécessairement que des accusations ou des mesures d’exécution seront intentées.La Banque centrale du Chili mettra en place une équipe pour étudier l’émission de monnaie numérique : La Banque centrale du Chili explore la création d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), a rapporté Andres Engler de CoinDesk. Toute devise possible serait émise de la même manière que les billets de banque et les pièces de monnaie, et pourrait être utilisée pour des transactions commerciales ou entre particuliers, ou pour que des institutions financières règlent des paiements entre pairs, a déclaré la banque centrale. Le groupe vise à livrer un livre blanc au premier trimestre 2022.

Nouvelles pertinentes

Le Kentucky émet une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Celsius NetworkFTX déplace son siège de Hong Kong aux Bahamas

Autres marchés

Tous les actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en baisse.

Perdants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Filecoin (FIL), -14,7%Algorand (ALGO), -11,1%