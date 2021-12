Wrap du marché: Bitcoin sous-performe alors que l’éther et les autres altcoins augmentent

Le bitcoin était à peu près stable mardi tandis que les crypto-monnaies alternatives telles que l’éther et le jeton SOL de Solana ont augmenté d’environ 5% au cours des dernières 24 heures. LUNA, le jeton natif de la blockchain Terra, a augmenté d’environ 13% alors que les commerçants poursuivaient les programmes d’incitation.

Dans l’ensemble, les conditions commerciales étaient instables sur les marchés mondiaux après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a suggéré que la politique monétaire pourrait se resserrer plus rapidement que prévu, ce qui pourrait être négatif pour les actifs spéculatifs, notamment les crypto-monnaies et les actions.

Malgré les fluctuations de prix à court terme, certains analystes restent optimistes sur le bitcoin.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 57 622 $, -1,0% Ether (ETH) : 4 661 $, + 5,4 % S&P 500 : 4 567, -1,9% Or : 1 775 $, -0,5% Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,436%

« Alors que BTC s’apprête à clôturer novembre en dessous de l’objectif attendu de 60 000 $, les investisseurs sont optimistes quant au fait que la crypto-monnaie répétera sa tendance historique de terminer l’année sur une note haussière stellaire », Nikita Rudenia, co-fondateur de la société de gestion d’actifs 8848 Invest. , a écrit dans un e-mail à CoinDesk. Rudenia a un objectif de prix BTC de 70 000 $ d’ici la fin de cette année.

D’autres analystes ont souligné l’activité baissière des options de bitcoin comme un sujet de préoccupation. « Les options de vente deviennent de plus en plus chères à mesure que les acteurs du marché se concentrent sur les positions de couverture [positions] ou spéculer sur d’autres baisses. Dans un tweet récent, Genesis Volatility a lui-même noté une grande quantité d’achats de vente à court terme », a écrit Delphi Digital dans un article de blog mardi.

La domination du Bitcoin chute

La capitalisation boursière de Bitcoin par rapport à la capitalisation boursière totale de la cryptographie, ou ratio de domination, a diminué d’environ 10 % au cours des deux derniers mois pour atteindre son niveau le plus bas depuis septembre. Le déclin de la domination de BTC reflète la récente surperformance des crypto-monnaies alternatives (altcoins).

Certains analystes considèrent la rotation du bitcoin vers les altcoins comme un indicateur d’un plus grand appétit pour le risque chez les investisseurs.

L’éther surpasse

L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, approchait les 4 800 $, près de son plus haut historique, et a augmenté d’environ 5 % au cours des dernières 24 heures. BTC était à peu près stable au cours de la même période. Les indicateurs techniques suggèrent qu’une nouvelle hausse est probable pour l’éther par rapport au bitcoin.

Le graphique ci-dessous montre le ratio ETH/BTC, qui tente de dépasser une fourchette de négociation de cinq mois. Deux clôtures quotidiennes consécutives au-dessus de 0,080 pourraient donner lieu à une nouvelle hausse de l’ETH/BTC.

Bilan des Altcoins

Grayscale lance un nouveau trust dédié à Solana : Le gestionnaire d’actifs numériques Grayscale Investments a annoncé que son dernier véhicule d’investissement serait investi passivement dans Solana, a rapporté Jamie Crawley de CoinDesk. Il s’agit du 16e véhicule d’investissement de l’entreprise, après des produits similaires qui offrent une exposition au bitcoin, à l’éther, au bitcoin cash, au litecoin et aux lumens stellaires. SOL a connu une croissance énorme en 2021, passant d’environ 1,50 $ au début de l’année à 214 $ mardi matin. Grayscale est une filiale de Digital Currency Group (DCG), la société mère de CoinDesk.Le plus gros gagnant de novembre est Crypto.comJeton CRO de : Le jeton CRO de Crypto.com a plus que triplé en novembre après une multitude d’accords publicitaires de premier plan, notamment l’achat des droits de dénomination du Staples Center, a rapporté Lyllah Ledesma de CoinDesk. L’émetteur de crypto-monnaie et de cartes de crédit fondé en 2016 a désormais une capitalisation boursière de plus de 17 milliards de dollars, ce qui en fait le plus performant en novembre parmi les actifs numériques avec une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars, selon Messari. Mardi, le prix CRO était d’environ 0,70 $, en hausse de 226% sur le mois.Cook Finance lance la plateforme DeFi Index sur Avalanche : La plate-forme de gestion d’actifs décentralisée Cook Finance apporte une suite d’indices de finance décentralisée (DeFi) à Avalanche. Semblables aux produits indiciels de la finance traditionnelle, les produits indiciels de Cook sont composés d’une liste de jetons et suivent la performance des actifs sous-jacents, ce qui permet aux investisseurs d’acheter plus facilement une allocation diversifiée de crypto-monnaies en une seule transaction. « Nous considérons ce lancement comme un moyen facile pour les nouveaux utilisateurs qui souhaitent accéder aux index DeFi mais ont été freinés par les frais d’essence élevés sur Ethereum », a déclaré Adrian Peng, PDG de Cook Finance.

Nouvelles pertinentes

Coinbase acquiert une société de sécurité cryptographique non liée pour un non divulgué SumHuobi Tech lance des services de prêt cryptographique à Hong KongYellen déclare que les pièces stables nécessitent une réglementation appropriée

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Ethereum (ETH) : +5,5%Polkadot (DOT) : +4,9%

Perdants notables :

Le Graphique (GRT) : -4,7% Filecoin (FIL) : -2,9%