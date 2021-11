Wrap du marché : Bitcoin sous-performe les Altcoins alors que la vente s’interrompt

Le bitcoin est resté stable autour de 57 000 $ vendredi après une baisse de près de 10 % au cours de la semaine dernière. La crypto-monnaie est à peu près stable au cours des dernières 24 heures, contre une augmentation de 5% de l’éther et une augmentation de 8% du jeton SOL de Solana au cours de la même période.

« Le sentiment du marché semble baissier/latéral à court terme – les gens vendent du BTC sur le marché à terme perpétuel », a écrit vendredi Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant.

Les analystes ont souligné que l’augmentation de l’effet de levier était un signe possible de mousse sur le marché de la cryptographie, ce qui a obligé certains commerçants à liquider leurs positions longues plus tôt cette semaine.

D’un point de vue technique, la tendance haussière à long terme du bitcoin reste intacte tant que le support supérieur à 53 000 $ est maintenu.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 57 828 $, -0,52% Ether (ETH) : 4 272 $, + 5,01 % S&P 500 : 4 697 $, -0,14 % Or : 1 846 $, -0,68 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,53 %

Au sommet

Le graphique ci-dessous montre le retrait de BTC, ou le pourcentage de baisse du pic au creux. Actuellement, le bitcoin est en baisse d’environ 13% par rapport à un sommet historique d’environ 69 000 $. Une légère baisse est typique après qu’un prix a atteint un niveau record, bien que les pertes puissent dépasser 10 à 15 % même dans un marché haussier.

À long terme, le bitcoin reste vulnérable à de profondes corrections dans le cadre d’une tendance haussière plus large. Néanmoins, les tirages semblent limités à environ 50 à 60 % avant qu’une reprise des prix ne se produise.

Certains analystes considèrent le retrait actuel comme un signe avant-coureur d’une nouvelle baisse du prix de la BTC.

« Une baisse de la capitalisation totale de 5% supplémentaires signalerait le début d’un marché baissier, en supposant que les crypto-monnaies obéissent aux mêmes lois de la psychologie qui sous-tendent l’analyse technique », a écrit Alex Kuptsikevich, analyste chez FxPro, dans un e-mail à CoinDesk.

« La vente des crypto-monnaies depuis les pics de mai n’a pris fin qu’après que le marché a perdu plus de la moitié de sa valorisation. Les chances ont considérablement augmenté que les ours visent à vendre le taux au niveau de 48 000 $, bien qu’il y ait encore quelques arrêts importants en cours de route », a écrit Kuptsikevich.

Les détenteurs de Bitcoin ne bougent pas

Pour l’instant, les données de la blockchain montrent une demande constante de bitcoin. « Même après une correction de près de 20 % du plus haut historique, les détenteurs de BTC à long terme ne semblent pas dépenser leurs pièces dans la panique », a tweeté vendredi Glassnode, une entreprise de données cryptographiques.

« Après avoir culminé à 13,5 millions de BTC, les détenteurs à long terme n’ont distribué que 100 000 BTC au cours du mois dernier, ce qui représente seulement 0,7% de leurs avoirs totaux », a écrit Glassnode. Néanmoins, les détenteurs à long terme pourraient éventuellement réagir à une baisse potentielle du prix de la BTC.

Bilan des Altcoins

Les jetons de couche 1 surpassent l’ETH : La montée en puissance des écosystèmes alternatifs de couche 1 a été un thème clé cette année, plusieurs réseaux, dont Terra, Avalanche et Solana, connaissant un boom de leur utilisation à mesure que la thèse multi-chaîne prend forme », a écrit Delphi Digital, une société de recherche en cryptographie dans un vendredi. Remarque. « LUNA (Terra), AVAX et SOL ont remarquablement bien performé contre ETH, d’autant plus que le marché s’est redressé au second semestre, selon Delphi.Le défilé du jour de Thanksgiving de Macy se lance dans l’engouement NFT avec des ballons à collectionner : La 95e édition du célèbre défilé de New York présentera une collection NFT en partenariat avec la Fondation Make-A-Wish, a rapporté Eli Tan de CoinDesk.Binance intègre pleinement le scaler Ethereum Arbitrum One : Binance a terminé l’intégration du réseau principal Arbitrum One, un moyen d’étendre le réseau Ethereum, et permet aux utilisateurs de déposer de l’éther via Arbitrum One Layer 2, a annoncé l’échange le 19 novembre.

Nouvelles pertinentes

La technologie Blockchain a suffisamment évolué pour répondre à certaines demandes des marchés financiers : le gouvernement local chinois met en garde contre la fraude numérique au yuan.

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Stellaire (XLM) : +6,89 %Aave (AAVE) : +5,11 %Polygone (MATIC) : +4,92 %

Perdants notables :

Algorand (ALGO) : -3,74%