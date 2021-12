Wrap du marché: la vente de crypto-monnaie s’interrompt alors que le sentiment devient baissier

Les crypto-monnaies étaient pour la plupart en baisse lundi, bien que les conditions du marché se soient stabilisées après la liquidation du week-end. Bitcoin se négociait au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours (actuellement à 46 386 $), ce qui suggère que la pression de vente pourrait s’atténuer à court terme.

Les analystes ont souligné que l’excès de levier sur le marché à terme du bitcoin a contribué à la vente massive. Et malgré la possibilité d’un rebond des prix à court terme, certains analystes restent prudents quant à l’orientation des prix du bitcoin au cours des prochaines semaines.

« Les deux fois où BTC a contesté la moyenne mobile de 200 jours ont été de bonnes opportunités d’achat, car le marché est resté structurellement haussier mais était simplement surendetté. » Sean Farrell, stratège numérique chez Fundstrat Global Advisors, a écrit dans une newsletter.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 48 954 $, +0,5 % Ether (ETH) : 4 226 $, + 2,7 % S&P 500 : +1,2 % Or : 1 779 $, -0,2 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,443 %

« Il faut noter, cependant, que l’un des indicateurs clés du marché haussier du bitcoin – la moyenne mobile simple sur 20 semaines – a maintenant été rompu de manière décisive, de sorte que les perspectives sont actuellement baissières à court et moyen terme », a déclaré Anto Paroian, directeur de l’exploitation. responsable du crypto hedge fund ARK36, a écrit dans un e-mail à CoinDesk.

« La violente évolution des prix sur le marché des actifs numériques peut également suggérer que certains investisseurs se préparent à passer en mode risque pour le moment », a écrit Paroian.

Néanmoins, il semble que certains investisseurs se sentent à l’aise de revenir vers des actifs spéculatifs. Par exemple, les actions traditionnelles se sont stabilisées lundi alors que la volatilité diminuait. Et sur les marchés de la cryptographie, les pièces alternatives telles que l’éther, le jeton MATIC de Polygon et le jeton SOL de Solana ont surperformé le bitcoin au cours de la semaine dernière, suggérant un plus grand appétit des investisseurs pour le risque.

Liquidation extrême

Le graphique ci-dessous montre la plus forte baisse d’un jour de l’intérêt ouvert des contrats à terme BTC depuis le 7 septembre. Et les données de la blockchain suggèrent que la vente s’est accélérée alors que le prix du BTC a chuté en dessous des seuils de rentabilité (base de coût) pour de nombreux traders détenant des positions longues.

« La base de coût des détenteurs de bitcoins à court terme se situait à 53 000 $, et une fois que nous avons franchi ce niveau, il y a eu une autre grande baisse », a déclaré Martha Reyes, responsable de la recherche chez le courtier et l’échange de premier ordre d’actifs numériques BEQUANT.io.

Réduction de Bitcoin

Le bitcoin a chuté de près de 30 % par rapport à son prix historique d’environ 69 000 $, ce qui représente la baisse la plus importante (baisse en pourcentage du sommet au creux) depuis septembre. En règle générale, le bitcoin subit des baisses importantes entre 10 % et 20 %, même dans un marché haussier. Dans un marché baissier, cependant, les baisses peuvent s’étendre bien au-delà de 30 %, et le prix peut mettre plusieurs mois à se redresser.

Bilan des Altcoins

Polygon attire l’attention de la collecte de fonds de Sequoia, Steadview : Un groupe d’investisseurs en capital-risque, dont Sequoia Capital India et Steadview Capital, est en pourparlers pour soutenir le réseau Polygon à l’échelle d’Ethereum avec un investissement compris entre 50 et 150 millions de dollars, a rapporté Jamie Crawley de CoinDesk. L’investissement prendrait la forme d’un achat de jetons MATIC, la crypto-monnaie qui alimente le réseau Polygon. Polygon est une « sidechain » qui vise à résoudre les problèmes d’évolutivité liés au réseau Ethereum, qui a souffert de la congestion et des frais élevés.Les jetons Metaverse s’effondrent au milieu de la vente massive du marché de la cryptographie : Decentraland (MANA), l’actif métavers le mieux classé selon la société d’analyse de crypto-monnaie Messari, a baissé de 25% au cours des sept derniers jours, a rapporté Lyllah Ledesma de CoinDesk. La baisse de MANA est suivie de près par le jeton AXS d’Axie Infinity, qui a baissé de 23% au cours des sept derniers jours. La capitalisation boursière d’AXS s’élève à 6,21 milliards de dollars. Il avait atteint un sommet de 9,77 milliards de dollars le 7 novembre, selon CoinMarketCap. Matthew Dibb, directeur de l’exploitation et co-fondateur de Stack Funds, a déclaré que si l’avenir du métaverse et des jetons de jeu semble prometteur, il y a très peu d’adoption réelle dans le présent.CoinDesk 20 gagne $ATOM, $SOL et $ICP, remplaçant $UNI, $AAVE et $GRT : L’atome de Cosmos, la monnaie native de Solana et l’ordinateur Internet (anciennement Dfinity) sont tous entrés dans le CoinDesk 20 lors de la reconstitution de ce trimestre, dans un changement où les plates-formes, outils et infrastructures logicielles Web 3 ont remplacé la finance décentralisée (DeFi) et les applications liées à DeFi comme parmi les devises les plus échangées en crypto. Le CoinDesk 20 est une liste des 20 principales crypto-monnaies par volume de transactions, tel que mesuré sur une liste sélectionnée d’échanges de confiance.

Nouvelles pertinentes

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en baisse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Polygone (MATIC), +10,3%EOS (EOS), +8,1%

Perdants notables :

Algorand (ALGO), -3,1% Chainlink (LINK), -1,4%