Wrap du marché : les altcoins surperforment à mesure que Bitcoin se stabilise

Le prix du Bitcoin commence à se stabiliser après une baisse de près de 4% au cours de la semaine dernière. La crypto-monnaie s’échangeait autour de 57 000 $ au moment de la publication et pourrait augmenter, initialement vers 60 000 $ à 63 000 $, selon les indicateurs techniques.

Les analystes s’attendent à ce que les volumes d’échanges diminuent cette semaine étant donné les vacances de Thanksgiving aux États-Unis jeudi. « Au cours des trois dernières années, nous avons connu une volatilité à la baisse à chaque fois autour de cette fête ; pourrait être dû aux rotations de fin de mois, aux expirations d’options/futures et au rééquilibrage », a écrit CryptoQuant dans un article de blog.

Le bitcoin a augmenté d’environ 3% au cours des dernières 24 heures, contre une augmentation de 8% de l’éther. Les crypto-monnaies alternatives gagnent du terrain par rapport au bitcoin, ce qui suggère que les commerçants prennent plus de risques à mesure que la récente vente se stabilise.

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 57 854 $, + 3,83 % Ether (ETH) : 4 382 $, + 8,32 % S&P 500 : 4 690 $, + 0,17 % Or : 1 791 $, -0,99 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,68 %

Augmentation de la peur du marché

L’indice Bitcoin Fear & Greed est au plus bas depuis fin septembre, qui a précédé une reprise des prix BTC. L’indice suggère que les acteurs du marché sont en mode « peur », ce que certains analystes considèrent comme un signal à contre-courant alors que les acheteurs reviennent progressivement sur le marché.

« Généralement dans les marchés haussiers, l’indice indique » cupidité « ou » cupidité extrême « pour des périodes plus longues avec de courtes visites périodiques dans la zone » peur « , comme nous l’avons vu ce printemps », a écrit Arcane Research dans un rapport de mardi.

Bitcoin contre dollar

D’un autre côté, une hausse du dollar américain pourrait être un vent contraire pour le bitcoin. Le dollar américain s’est renforcé au cours des dernières semaines alors que les investisseurs anticipent un resserrement de la politique monétaire.

« Nous avons assisté à une ascension considérable du dollar aux côtés des contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux, ce qui implique désormais 100% de chances de deux hausses de taux d’ici la fin de 2022 et près de 40% de chances d’une troisième hausse de taux d’ici décembre prochain », Delphi Digital, une société de recherche en cryptographie, a écrit mardi dans un rapport.

Le graphique ci-dessous montre la récente hausse du dollar (échelle inversée), qui pourrait signaler une nouvelle baisse du prix du bitcoin. En règle générale, une politique monétaire plus stricte est négative pour les actifs à risque, notamment les actions et les crypto-monnaies.

Bilan des Altcoins

Les traders d’options crypto se tournent vers DeFi pour les paris altcoin : La société basée à Singapour QCP Capital négocie désormais plus d’un milliard de dollars d’options cryptographiques par mois à l’aide d’applications financières décentralisées, dont 1 million de dollars d’options AAVE récemment avec Ribbon Finance, a rapporté Omkar Godbole de CoinDesk.Binance reconstruisant le portefeuille DOGE pour faire face au gel des comptes utilisateur : Les utilisateurs ont précédemment déclaré à CoinDesk que leurs comptes étaient gelés par l’échange jusqu’à ce qu’ils renvoient le DOGE, qui a été incorrectement transféré, à l’échange. L’incident a conduit Elon Musk à lancer une guerre Twitter avec l’échange.La place de marché NFT Rare lance une fonctionnalité de messagerie : Le marché des jetons non fongibles (NFT) Rarible.com a lancé une fonction de messagerie directe qui permet aux utilisateurs et aux créateurs de communiquer en utilisant des adresses de portefeuille crypto plutôt que des noms d’utilisateur de réseaux sociaux, a rapporté Brandy Betz de CoinDesk.

Nouvelles pertinentes

Le gouvernement indien soumet un projet de loi interdisant la plupart des crypto-monnaies et de fringants espoirs pour une mesure plus conviviale Les régulateurs américains prévoient de définir les activités bancaires légales autour de la crypto en 2022 La Bank of America considère la réglementation Stablecoin comme un catalyseur pour l’adoption de masseRegal Cinemas to Accept Crypto for Tickets, Concessions

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en hausse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Polygone (MATIC) : +12.03%Le Graph (GRT) : +6.73%Uniswap (UNI) : +6.09%

Perdants notables :

Stellar (XLM) : -0,29 %Cardano (ADA) : -0,23 %Filecoin (FIL) : -0,15%