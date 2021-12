Wrap du marché : les altcoins surperforment alors que l’éther s’élève vers 4 000 $

Les crypto-monnaies alternatives (altcoins) étaient à l’honneur jeudi alors que le sentiment haussier est revenu sur les marchés de la crypto. Bitcoin (BTC) a continué de se stabiliser à près de 46 000 $, près de sa moyenne mobile de 200 jours – un niveau de support technique clé qui, s’il était cassé, pourrait entraîner une pression de vente supplémentaire.

Pour l’instant, le bitcoin semble être survendu et a baissé d’environ 2% au cours des dernières 24 heures. Pendant ce temps, l’éther (ETH) était à peu près stable au cours des dernières 24 heures, contre une augmentation de 4 % du jeton SOL de Solana et une augmentation de 7 % du jeton LUNA de Terra au cours de la même période.

Certains analystes estiment que la réponse haussière du marché à la décision de la Fed de mercredi pourrait être de courte durée. La Réserve fédérale américaine a annoncé une liquidation accélérée des achats d’actifs, ce qui était largement attendu par les acteurs du marché.

« Les investisseurs à long terme ne devraient pas perdre de vue le resserrement naturel des conditions financières en raison de ces mouvements, qui réduiront lentement mais durablement la demande d’actifs risqués », a écrit Alex Kuptsikevich, analyste chez FxPro, dans un e-mail à CoinDesk. « Le principal risque pour le marché de la cryptographie est que nous avons assisté à un changement de régime monétaire au cours des deux derniers mois, ce qui promet de supprimer une partie de la demande de cryptographie. »

Derniers prix

Bitcoin (BTC) : 47 944 $, -2,80% Ether (ETH) : 4 022 $, -1,04 % S&P 500 : 4 668 $, -0,88 % Or : 1 799 $, +1,10 % Rendement du Trésor à 10 ans clôturé à 1,43 %

L’éther détient le support

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, a brièvement touché 4 000 $ jeudi après plusieurs semaines de transactions agitées. La crypto-monnaie a baissé d’environ 4% au cours du mois dernier, contre une baisse de 20% du BTC.

L’ETH a un support autour de sa moyenne mobile sur 100 jours (actuellement à 3 900 $), ce qui pourrait stabiliser les reculs à court terme. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est également le plus survendu depuis fin septembre, qui a précédé une remontée des prix. Pourtant, comme pour le bitcoin, la hausse semble être limitée autour du prix record de 4 800 $ ETH.

Bilan des Altcoins

Les institutions regardent Avalanche : La société de garde crypto BitGo soutiendra AVAX, le jeton natif d’Avalanche, dans le dernier signe d’intérêt institutionnel pour la blockchain à grande vitesse. La nouvelle de BitGo intervient après que les analystes de Bank of America ont déclaré qu’Avalanche pourrait être une alternative viable à Ethereum pour la finance décentralisée (DeFi), les NFT et les jeux. Cela ouvre également la porte aux clients BitGo, y compris les échanges Bitstamp et Bitbuy, pour offrir AVAX à leurs utilisateurs, a rapporté Eli Tan de CoinDesk.Le plan de restitution de Badger teste les limites de la gouvernance DAO : Après un piratage dévastateur de 130 millions de dollars, BadgerDAO avance dans les premières étapes d’un plan de restitution ambitieux qui pourrait être l’un des plus complexes de l’histoire des organisations autonomes décentralisées (DAO), a rapporté Andrew Thurman de CoinDesk. L’effort de BadgerDAO pour indemniser les victimes est peut-être le plus important du genre à ce jour.NFT de Melania Trump : L’ancienne première dame Melania Trump a déconcerté la Twittersphère jeudi en annonçant qu’elle lançait sa propre plate-forme NFT. Sa première sortie de jeton non fongible s’intitule « Melania’s Vision » et présente des illustrations de style aquarelle de ses propres yeux bleu cobalt, « fournissant au collectionneur une amulette pour inspirer », selon un communiqué de presse.

Nouvelles pertinentes

Autres marchés

La plupart des actifs numériques du CoinDesk 20 ont terminé la journée en baisse.

Gagnants notables à 21h00 UTC (16h00 HE) :

Solana (SOL) : +1,24%, Secteur : Plateforme Smart Contract

Perdants notables :

Internet Computer (ICP) : -5,01%, Secteur : InformatiquePolkadot (DOT) : -4,18%, Secteur : Smart Contract PlatformCardano (ADA) : -4,02%, Secteur : Smart Contract Platform

Les classifications sectorielles sont fournies via le Digital Asset Classification Standard (DACS), développé par CoinDesk Indices pour fournir un système de classification fiable, complet et standardisé pour les actifs numériques. Le CoinDesk 20 est un classement des plus grands actifs numériques en volume sur les échanges de confiance.